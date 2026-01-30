Habertürk
        Bilecik'te Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:44 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:44
        Bilecik'te Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı
        Bilecik'te, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, Valilik'te gerçekleştirilen toplantıda Bozüyük OSB'de yürütülen çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik fikirler ele alındı.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, kurumlar arasındaki koordinasyon ile işbirliğinin önemine işaret etti.

        Bozüyük OSB'nin kentin ekonomik gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Sözer, planlı ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine devam edileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

