MEMLEKET SOFRASI - Ekşili kesme çorbası

SERGEN SEZGİN - Bilecik'in yöresel lezzetlerinden ekşili kesme çorbası, dağ eriği, kızılcık kurusu ve çeşitli baharatların buluştuğu farklı bir tat olarak öne çıkıyor.





Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bilecik'in yöresel lezzetlerinden ekşili kesme çorbasının yapımı anlatıldı.



Kışın iç ısıtan bu çorba, dağlardan toplanan ekşi eriklerin kendine özgü aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakıyor.



Ekşili kesme çorbası, her kaşığında geçmişten gelen alışkanlıkları ve imece kültürünü yansıtıyor.



Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan Gamze Aras, ekşili kesme çorbasının geleneksel Türk mutfağının karakteristik lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.



Çeşitli baharatlar ve dağ eriği ekşisinin de buluşmasıyla çorbanın damaklarda eşsiz bir tat bıraktığını belirten Aras, gelecek nesillere aktarılması için bu çorbayı yapmaya devam ettiğini dile getirdi.



Ekşili kesme çorbasının yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (4-6 kişilik)



• 1,5 su bardağı yeşil küçük mercimek



• 1,5 su bardağı makarna (ev yapımı)



• 5-6 su bardağı et suyu



• 1 su bardağı dağ eriği ve kızılcık kurusu



• 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı tuz



• 2 çay kaşığı nane



• 2 baş soğan



• 2 diş sarımsak



• 1 çorba kaşığı salça



• Yarım çay bardağı sıvı yağ



• 50 gram tereyağı



Yapılışı



Mercimekler ayıklanır. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ konur. Soğanlar incecik doğranır ve hafif sarartılır. Mercimek ve et suyu ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Mercimekler pişince makarna eklenir ve 1-2 taşım daha kaynatılır. Ayrı bir tavada tereyağında dövülmüş sarımsak, salça, karabiber, kimyon ve nane kavrularak çorbanın üzerine sos olarak hazırlanır. (Servis yapılacağı zaman bu sos çorbanın üzerine gezdirilir.) Dağ eriği ve kızılcık kurusu bir kapta 2 bardak su ile kaynatılarak ekşi hazırlanır, arzu edildiği kadarı çorbaya eklenir. Sıcak servis edilir.