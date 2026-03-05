Canlı
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:27
        Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, M.C.M'nin (26) "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

        Yenipazar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de avcı uygulaması sırasında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (41) gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.






