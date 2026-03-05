Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, M.C.M'nin (26) "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.
Yenipazar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de avcı uygulaması sırasında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (41) gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.