        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik Valisi Sözer, polis adaylarıyla iftarda buluştu

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

        Giriş: 12.03.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum binasındaki organizasyonda Vali Sözer, polis adayı öğrencilerle sohbet etti.

        Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Sözer, polisliğin büyük sorumluluk ve fedakarlık gerektiren meslek olduğunu vurguladı.

        Adaylara gelecek meslek hayatlarında "başarılar" dileyen Vali Sözer, görev başındaki emniyet personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

