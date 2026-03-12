Bilecik Valisi Sözer, polis adaylarıyla iftarda buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum binasındaki organizasyonda Vali Sözer, polis adayı öğrencilerle sohbet etti.



Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Sözer, polisliğin büyük sorumluluk ve fedakarlık gerektiren meslek olduğunu vurguladı.



Adaylara gelecek meslek hayatlarında "başarılar" dileyen Vali Sözer, görev başındaki emniyet personeline de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

