Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik'te, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen tütün ve aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.