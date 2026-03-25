        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Tıp Fakültesinde "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, 86 öğrenciye önlükleri, Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile protokol üyeleri tarafından giydirildi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, 2020 yılında kurulan fakültenin kısa sürede güçlü bir akademik kadro ve altyapıyla bölgenin önemli tıp fakültelerinden biri haline geldiğini söyledi.


        Kaklıkkaya, "Bugün giyeceğiniz beyaz önlük, temizliğin, asaletin ve bilgeliğin sembolü olduğu kadar büyük bir sorumluluğun da işaretidir. Hekimlik yalnızca bilgiyle değil vicdanla, ahlakla ve insan sevgisiyle yapılır. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğüdünün rehberliğinde, bu emanete her zaman layık olacağınıza inancım tamdır." diye konuştu.

        Meslekte 25 yılını dolduran 29 doktora Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı tarafından teşekkür belgesinin verildiği program, "Biz Sağlık Ordusuyuz" temalı video gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Şeyh Edebali Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Bilecik'te Şeyh Edebali Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Bilecik'te çiftçilere yerli nohut tohumu dağıtıldı
        Bilecik'te çiftçilere yerli nohut tohumu dağıtıldı
        Bu kadarı da pes dedirtti Doğaya gelişi güzel bırakılan plastik atıklar tar...
        Bu kadarı da pes dedirtti Doğaya gelişi güzel bırakılan plastik atıklar tar...
        Bilecik'te demiryolu hatlarında ilaçlama uyarısı
        Bilecik'te demiryolu hatlarında ilaçlama uyarısı
        28 yıldır kuyumculuk yapıyor, ilk defa yok satıyor İbrahim Rafet Sünetci; "...
        28 yıldır kuyumculuk yapıyor, ilk defa yok satıyor İbrahim Rafet Sünetci; "...
        Bilecik'te motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bilecik'te motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı