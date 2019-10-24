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Başkan Yardımcısı Subaşı öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı

İHA

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kent içi tasarım konularında hazırladıkları çalışmaları inceledi.

Başkan Yardımcısı Subaşı öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kent içi tasarım konularında hazırladıkları çalışmaları inceledi.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve öğrencileri daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yardımcısı Subaşı, öğrenciler ile buluşarak, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Bilecik Belediyesi olarak her zaman gençliğin ve eğitimin yanında yer aldıklarını ve bu anlamda yapılan bütün çalışmalara katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Subaşı, “Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Bölümü'nü ziyaret ettim. Öğrencilerimizin şehrimizin kent içi tasarımı hakkında yaptıkları projeleri bölüm hocalarımız ile değerlendirip, yapabileceğimiz ortak çalışmaları konuştuk. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz'a davetleri için, hocalarımız ve öğrencilerimize güzel çalışmaları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Gençlerimize her alanda güveniyoruz ve onlarla birlikte şehrimiz ile halkımıza güzel eserler kazandıracağımıza inanıyorum” dedi.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ise ziyareti ve katkıları dolayısıyla Başkan Yardımcısı Subaşı’na teşekkür etti.

BİLECİK

24 Ekim 2019 Perşembe

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