Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 2 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen trafik kazasında, N.E. idaresindeki 26 LG 115 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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