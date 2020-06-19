Atatürk İlkokulu e-twinning projesi ile uzaktan eğitim sürecini tamamladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlkokulu korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimini uzaktan eğitim sürecinde ortak olduğu EVİM OKULUM/SCHOOL AT HOME adlı etwinning projesiyle okulda yapılamayan eğitimöğretim faaliyetlerini ev ortamında devam ettirdi.

Projede ortak olan sınıf öğretmeni Nurcan Taşkıran, dijital ortamda teknolojik uygulamaları aktif olarak kullandıklarını, uzaktan eğitim süresince yaptıkları tüm çalışmaları etwinning portalında da yürüttüklerini ifade etti. Proje ortaklarının, okul idaresinin, öğretmenlerin ve velilerin desteği ile eğitimöğretim çalışmaların eba ve etwinning platformu üzerinden yürüterek uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan ortak oldukları projeye idare olarak gereken desteği verdiklerini ifade ederek, uzaktan eğitim döneminde öğretmenlerin aktif olarak çalıştıkları belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.