Salgın döneminde belediye 3 ton mama dağıttı

Bilecik Belediye Başkan Şahin, Korona virüs (Covid19) salgını döneminde belediye olarak 3 ton mama dağıtıklarını söyleyerek, "Bunun dışında 60 kedi, 60 da köpek kulübesi yaptırdık. Bunlar barınağımız dışındaki çalışmalarımız" dedi.

Bilecik Belediye Başkan Şahin, pandemi dönemi olmak üzere her zaman sokak hayvanları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Bu zorlu süreçte sokak hayvanları için 3 ton mama dağıttıklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Can dostlarımız için elimizden gelen çabayı göstererek onları aç ve susuz bırakmadık. Bu anlamda öncelikle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Salgın döneminde yaklaşık 3 ton mama dağıtık. 60 kedi, 60 da köpek kulübesi yaptırdık. Bunlar barınağımız dışındaki çalışmalarımız. Bizler Bilecik Belediyesi olarak buradan hayvansever ve tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Sizlerde can dostlarımız için kapılarınız önüne mama ve su bırakmayı unutmayın" dedi.

Ardından Başkan Şahin, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve şehrin birçok noktasına konulan mama ve suluklara mamave su koydu.

