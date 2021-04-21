Atıl tarım arazileri üretime kazandırılıyor Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş: "Amacımız hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırmak"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesiyle atıl olan 2 bin dekarlık arazide yağlık ayçiçeği ekimi yapılacağı söyledi.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır ve Tarım Kredi Kooperatifi Kütahya Bölge Müdürü Serhat Özübek, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hatice Derya Aksu, Hayvan Sağlığı Yetiştirirliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin ve teknik personel ile birlikte Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu Köyünde "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi" projesi kapsamında incelemelerde bulundu.

"Amacımız hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırmak"

Yapılan inceleme sonrası bir değerlendirme yapan İl Müdürü Yoldaş, "Bu projeyi Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün, üçlü protokol ile ortaklaşa gerçekleştirilecektir. Oluklu Köyünde uygulayacağımız bu proje ile amaçları boş bırakılan, atıl durumda bulunan ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması. Arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılması. Ekstrem koşullarda bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerinde karşılanmasını hedeflemekteyiz. Proje alanında arazi kiralama ve toprak işleme yapılmasının ardından, tohumluk ihtiyacının belirlenmesi sonrasında projenin 900 parsel ile 2 bin dekarlık üretim alanında yağlık ayçiçeği ekiminin yapılması planlanmakta olup, tohum, gübre, ilaç maliyetinin hibe ile karşılanması hedeflenmektedir.Temin edilen üretim ihtiyaçlarının arazi işlenmesini sağlayacak kiracıya teslim edilmesi, Hasat sonunda elde edilen gelirin proje çiftçilerine dağıtımının gerçekleştirilmesini planlamaktayız" dedi.

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