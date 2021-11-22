Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bilecik için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibara ren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda Bilecik, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için kuvvetli (2150 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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