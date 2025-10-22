Murat Tunçeli (50) idaresindeki otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Terminal Caddesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen iki çekici araca çarpıp durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunçeli ve aynı araçtaki kimliği belirlenemeyen bir yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

