Bilfiil ne demek? Bilfiil sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BİLFİİL TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bilfiil şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "bir fiil, bil fiil" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bilfiil"dir.

BİLFİİL NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre bilfiil; "İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak" anlamlarında kullanılmaktadır.