1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi 90 milyon dolara el değiştirdi. 2010 yılından beri ABD merkezli Laureate International Universities bünyesinde bulunan üniversitenin yeni sahibi Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can oldu. oldu. Alınan bilgiye göre Kemal Can, üniversiteyi Can Holding değil şahsi şirketi aracılığıyla devraldı.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

Açıklamada "Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.



Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir" ifadeleri yer aldı.

BÜNYESİNDE BİRÇOK MARKA BULUNUYOR

Ağrılı Can Ailesi'nin sahibi olduğu Can Holding enerji, turizm, inşaat, sağlık ve elektronik alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin bünyesinde Energy Petrol, Golden Hill Fotel, Mediza Hospital, Telefox, Awox, Energia ve Tectone gibi markalar yer alıyor. İstanbul ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli yatırımları bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda ise Kemal Can oturuyor.