Kilo vermek veya mevcut kilosunu korumak isteyenlerin genellikle ilk dikkat ettiği konu, gün içerisinde tükettikleri yiyecekler oluyor. Ancak bilim insanlarının incelediği araştırma sonuçları, yalnızca ne yediğimizin değil, ne zaman yediğimizin de önemli olabileceğini gösteriyor. İspanya'daki Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) öncülüğünde yürütülen ve 7 bin 74 kişinin verilerini kapsayan araştırmada, yemek saatleri ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki incelendi. İlk kez 2024 yılında yayımlanan ve 19 Kasım 2026'da ScienceAlert tarafından yeniden gündeme taşınan çalışma, özellikle akşam yemeği ve kahvaltı saatlerine ilişkin önemli bulgular içeriyor. İşte araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ve yemek saatleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

7 BİN KİŞİNİN YEMEK ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ

Araştırmaya 40 ile 65 yaşları arasındaki 7 bin 74 kişi dahil edildi. Katılımcıların 2018 yılında beslenme alışkanlıkları, yemek saatleri, boy ve kilo bilgileri kaydedildi. Beş yıl sonra, 2023'te 3 binden fazla katılımcıyla yeniden görüşülerek vücut ölçümleri ve yaşam alışkanlıkları değerlendirildi. Araştırmacılar, yemeklerin günün hangi saatlerinde tüketildiğinin uzun vadede vücut ağırlığıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya çalıştı.

AKŞAM YEMEĞİNİ ERKEN YİYENLERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Araştırmada akşam yemeğini ve ertesi gün kahvaltısını daha erken saatlerde tüketen, aynı zamanda gece boyunca daha uzun süre yemek yemeyen kişilerin daha düşük vücut kitle indeksine sahip olma eğiliminde olduğu görüldü. Bulgular, akşam yemeğini erkene çekmenin kilo kontrolü açısından faydalı olabileceğine işaret ediyor. Ancak çalışma, erken yemek yemenin tek başına kilo kaybına neden olduğunu kanıtlamıyor.

PEKİ, AKŞAM YEMEĞİ SAAT KAÇTA YENMELİ?

Araştırmanın en çok merak edilen noktası, akşam yemeği için ideal bir saat belirlenip belirlenmediği oldu. Bilim insanları, herkesin akşam yemeğini saat 18.00 veya 19.00'da yemesi gerektiği şeklinde kesin bir sonuca ulaşmadı. Bunun yerine akşam yemeğinin erken tüketilmesi, kahvaltının çok geç saatlere bırakılmaması ve iki öğün arasında gece boyunca yeterli süre bulunmasıyla daha düşük vücut kitle indeksi arasında ilişki saptandı.

GECE BOYUNCA YEMEK YEMEMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Bilim insanlarına göre bu ilişkinin arkasında vücudun biyolojik saati bulunabilir. Sirkadiyen ritim olarak adlandırılan bu sistem, uyku ve uyanıklık döngüsünün yanı sıra enerji kullanımı ve çeşitli metabolik süreçleri de düzenliyor. Araştırmacılar, yemekleri günün erken saatlerinde tüketmenin vücudun doğal ritmiyle daha uyumlu olabileceğini ve bunun iştah kontrolünü destekleyebileceğini değerlendiriyor.

KAHVALTIYI ATLAMAK KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR MU?

Araştırmada kahvaltıyı atlayarak uzun süre aç kalan erkeklerden oluşan bir grup da incelendi. Bu gruptaki katılımcıların ilk öğünlerini ortalama saat 14.00'ten sonra tükettikleri ve yaklaşık 17 saat aç kaldıkları belirlendi. Ancak uzun süre aç kalmanın bu kişilerde daha düşük vücut ağırlığıyla ilişkili olmadığı görüldü. Bu bulgu, yalnızca açlık süresini uzatmanın kilo kontrolü için yeterli olmayabileceğini ortaya koydu.

UZMANLAR YEMEK SAATLERİ HAKKINDA NE DİYOR?

Araştırmacı Luciana Pons-Muzzo, erken akşam yemeği ve erken kahvaltıyla birlikte gece boyunca daha uzun süre yemek yememenin sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Pons-Muzzo, bunun vücudun biyolojik ritmi, enerji kullanımı ve iştahın düzenlenmesiyle ilişkili olabileceğini ifade ederken kesin önerilerde bulunmak için daha güçlü bilimsel kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı.

KADINLARDA DAHA BELİRGİN BİR İLİŞKİ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, yemek saatleri ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkinin özellikle menopoz öncesi dönemdeki kadınlarda daha belirgin olduğunu saptadı. Katılımcıların yaşları, uyku alışkanlıkları ve yaşam tarzları gibi farklı etkenler de değerlendirmeye alındı. Bu sonuç, beslenme saatlerinin vücut ağırlığıyla ilişkisinin kadınlar ve erkekler arasında farklılık gösterebileceğine işaret etti.

KİLO KONTROLÜNDE YALNIZCA NE YEDİĞİMİZ DEĞİL, NE ZAMAN YEDİĞİMİZ DE ÖNEMLİ

Araştırmanın sonuçları, sağlıklı beslenmede öğün saatlerinin de dikkate alınabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte kilo kontrolü için tek başına yemek saatlerini değiştirmek yeterli görülmüyor. Beslenmenin içeriği, günlük enerji alımı, fiziksel aktivite ve uyku düzeni de önemini koruyor. Bilim insanları, yemek saatlerinin uzun vadeli etkilerini daha net ortaya koyabilmek için yeni araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. İşte 7 binden fazla kişinin verilerinden çıkan temel sonuç: Akşam yemeğini ve kahvaltıyı daha erken tüketmek, gece boyunca daha uzun süre yemek yememekle birlikte, daha düşük vücut kitle indeksiyle ilişkili olabilir.