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        Haberler Bilgi Antalya Müzesi ne zaman açılacak? Bakanlıktan 2027 yılı için net takvim talebi

        Antalya Müzesi ne zaman açılacak? Bakanlıktan 2027 yılı için net takvim talebi

        Antalya Müzesi'nin yeniden açılış tarihi, yeni binanın inşaat sürecine ilişkin belirsizlik nedeniyle gündeme geldi. Yıkımın üzerinden yaklaşık iki yıl geçerken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2027 yılına ilişkin takvim açıklaması istendi. Peki, Antalya Müzesi ne zaman tamamlanacak ve ziyaretçilere açılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        Antalya Müzesi ne zaman açılacak?

        Antalya'nın kültürel mirası açısından önemli bir yere sahip olan müzenin yeniden inşa sürecine ilişkin gelişmeler, kentte yakından takip ediliyor. Yeni binanın tamamlanma aşaması ve ziyaretçilere kapılarını açacağı tarihe ilişkin beklentiler, yapılan takvim çağrısıyla yeniden gündeme taşındı.

        ANTALYA MÜZESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        Yıkımın üzerinden yaklaşık iki yıl geçen Antalya Müzesi'nin yeni binası için henüz açılış takvimi açıklanmadı. Milletvekili Aliye Coşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan 2027 yılına ilişkin net tarih talep etti.

        ANTALYA MÜZESİ'NİN YENİDEN AÇILMASI İÇİN BAKANLIĞA ÇAĞRI

        Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, komisyon toplantısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Antalya Müzesi'nin geleceğine ilişkin sorular yöneltti. Coşar, müzenin yıkılmasının ardından başlayan yeni bina sürecinde kamuoyunun yeterli bilgi alamadığını belirtti. Coşar, yeni müze binasının tamamlanma tarihi ile ziyaretçilere yeniden açılacağı tarihin açıklanmasını istedi. Bakanlıktan 2027 yılına ilişkin net bir takvim paylaşılması çağrısında bulundu.

        ANTALYA MÜZESİ'NİN YIKILMASININ ÜZERİNDEN İKİ YIL GEÇTİ

        Antalya'nın önemli kültürel miras merkezlerinden biri olan müzenin yıkılmasının ardından yeni bina süreci başladı. Ödülleriyle de öne çıkan Antalya Müzesi'nin yeniden hizmete gireceği tarih ise henüz açıklanmadı.

        Müzenin inşaatının ne zaman tamamlanacağı ve koleksiyonların ne zaman yeniden ziyaretçilerle buluşacağı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapacağı açıklama bekleniyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda Antalya Müzesi'nin 2027 yılında açılacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

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