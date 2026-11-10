Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Atatürk'ün son nefesini verdiği oda! 88 yıl sonra aynı ayrıntı dikkat çekiyor

        Atatürk'ün son nefesini verdiği oda! 88 yıl sonra aynı ayrıntı dikkat çekiyor

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda, aradan geçen 88 yıla rağmen ilk günkü hüzünlü atmosferini koruyor. Türk bayrağıyla örtülü yatak, 09.05'i gösteren saat ve özenle korunan eşyalar, Atatürk'ün son günlerinin izlerini taşıyor. İşte Dolmabahçe Sarayı'ndaki o tarihi odanın az bilinen ayrıntıları... bayrağıyla örtülü yatak, 09.05'i gösteren saat ve odadaki eşyalar, Atatürk'ün son günlerinin izlerini taşıyor. İşte Dolmabahçe Sarayı'ndaki o tarihi odanın az bilinen ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 08:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Atatürk'ün vefat ettiği odada 88 yıllık hatıra!

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 88 yıl geçti. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk'ün son günlerini geçirdiği 71 numaralı oda, bugün de 10 Kasım'ın en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Sarayın Harem bölümünde bulunan odada Türk bayrağıyla örtülü yatak ve 09.05'i gösteren saat dikkat çekiyor. Odadaki tarihi eşyalar ise yıllardır özenle korunuyor.

        ATATÜRK'ÜN DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ SON GÜNLERİ

        Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul'a gelişlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda aralıklarla toplam dört yıl kaldı. 1938 yılında hastalığının ağırlaşması üzerine, 25 Temmuz'da bir süredir kaldığı Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na getirildi. Burada doktorların gözetiminde tedavisi sürerken devlet işleriyle ilgilenmeye de devam etti.

        17 Ekim 1938'de ilk kez komaya giren Atatürk, iki gün sonra kendine geldi. Ancak sağlık durumu kasım ayında yeniden kötüleşti. 8 Kasım'da ikinci kez ağır komaya giren Atatürk, bir daha kendine gelemedi. Büyük Önder, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

        ODADAKİ SAATİN HİKAYESİ

        Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odada bulunan ve 09.05'i gösteren saat, tarihi mekanın en dikkat çekici eşyalarından biri. Bu saat, Atatürk'e yakın arkadaşı Nuri Conker tarafından hediye edildi.

        Bugün Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saati göstermesiyle 10 Kasım'ın simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

        Atatürk'ün çalışma odası olarak kullandığı 69 numaralı oda ise yatak odasının hemen yanında yer alıyor.

        TÜRK BAYRAĞIYLA ÖRTÜLÜ YATAKTA 10 KASIM'IN HÜZNÜ

        Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odasında bulunan Türk bayrağıyla örtülü yatak, Atatürk'ün son nefesini verdiği yer olarak 10 Kasım anmalarında özel bir yere sahip.

        Geçmiş yıllarda bu odada düzenlenen törenlerde resmi kurum temsilcileri yatağa çiçekler bırakırken vatandaşlar da kırmızı ve beyaz karanfillerle Büyük Önder'e duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi.

        2012 yılındaki anma töreninde ise bir ilk yaşandı. Atatürk'ün yatağının iki yanında ilk kez iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Bu nöbet, tarihi odada gerçekleştirilen 10 Kasım anmalarının dikkat çeken anlarından biri oldu.

        TARİHİ ODADAKİ EŞYALAR NASIL KORUNUYOR?

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı oda, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen koruma ve bakım çalışmalarıyla ilk günkü görünümüne uygun şekilde muhafaza ediliyor.

        2022 yılında uzman restoratörler tarafından gerçekleştirilen yaklaşık üç aylık çalışmada odanın tavan, duvar ve taban yüzeyleri temizlendi. Zamanla oluşan boya çatlakları da koruma altına alındı.

        Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, çalışmalar sırasında odadaki eşyaların tek tek kontrol edildiğini ve tamamının özgün yerlerine geri konulduğunu açıkladı. Böylece odanın tarihi düzeni korunmuş oldu.

        10 KASIM'DA DOLMABAHÇE SARAYI'NIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA HATIRLANIYOR

        Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda, 10 Kasım'ın hüznünü yaşatmaya devam ediyor.

        Geçmiş yıllarda binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi odada, Türk bayrağıyla örtülü yatak ve 09.05'i gösteren saat, aradan geçen yıllara rağmen Büyük Önder'e duyulan sevgi, saygı ve özlemin simgeleri olmayı sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kendisini ısıran 1 buçuk metrelik karayılanı elleriyle yakalayıp duvarın içinden çıkardı

        Hatay'da "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer'in, bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki karayılanı, ısırılmasına rağmen çıplak elleriyle yakaladığı anlar kameraya yansıdı. (İHA)

        #Dolmabahçe Sarayı
        #10 kasım 1938
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        ABD İran'a askeri harekat düzenleyecek mi?
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        İşsizlik Fonu 1 trilyona dayandı
        Nvidia ve CEO'su Huang'a dava açıldı
        Nvidia ve CEO'su Huang'a dava açıldı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"
        "ABD'nin İsrail'e finansman sağlamasına gerek kalmadı"
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!