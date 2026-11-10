Atatürk'ün son nefesini verdiği oda! 88 yıl sonra aynı ayrıntı dikkat çekiyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 88 yıl geçti. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk'ün son günlerini geçirdiği 71 numaralı oda, bugün de 10 Kasım'ın en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Sarayın Harem bölümünde bulunan odada Türk bayrağıyla örtülü yatak ve 09.05'i gösteren saat dikkat çekiyor. Odadaki tarihi eşyalar ise yıllardır özenle korunuyor.

ATATÜRK'ÜN DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ SON GÜNLERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında İstanbul'a gelişlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda aralıklarla toplam dört yıl kaldı. 1938 yılında hastalığının ağırlaşması üzerine, 25 Temmuz'da bir süredir kaldığı Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na getirildi. Burada doktorların gözetiminde tedavisi sürerken devlet işleriyle ilgilenmeye de devam etti.

17 Ekim 1938'de ilk kez komaya giren Atatürk, iki gün sonra kendine geldi. Ancak sağlık durumu kasım ayında yeniden kötüleşti. 8 Kasım'da ikinci kez ağır komaya giren Atatürk, bir daha kendine gelemedi. Büyük Önder, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu.

ODADAKİ SAATİN HİKAYESİ

Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odada bulunan ve 09.05'i gösteren saat, tarihi mekanın en dikkat çekici eşyalarından biri. Bu saat, Atatürk'e yakın arkadaşı Nuri Conker tarafından hediye edildi.

Bugün Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saati göstermesiyle 10 Kasım'ın simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Atatürk'ün çalışma odası olarak kullandığı 69 numaralı oda ise yatak odasının hemen yanında yer alıyor.

TÜRK BAYRAĞIYLA ÖRTÜLÜ YATAKTA 10 KASIM'IN HÜZNÜ

Dolmabahçe Sarayı'nın 71 numaralı odasında bulunan Türk bayrağıyla örtülü yatak, Atatürk'ün son nefesini verdiği yer olarak 10 Kasım anmalarında özel bir yere sahip.

Geçmiş yıllarda bu odada düzenlenen törenlerde resmi kurum temsilcileri yatağa çiçekler bırakırken vatandaşlar da kırmızı ve beyaz karanfillerle Büyük Önder'e duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi.

2012 yılındaki anma töreninde ise bir ilk yaşandı. Atatürk'ün yatağının iki yanında ilk kez iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Bu nöbet, tarihi odada gerçekleştirilen 10 Kasım anmalarının dikkat çeken anlarından biri oldu.

TARİHİ ODADAKİ EŞYALAR NASIL KORUNUYOR?

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı oda, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen koruma ve bakım çalışmalarıyla ilk günkü görünümüne uygun şekilde muhafaza ediliyor.

2022 yılında uzman restoratörler tarafından gerçekleştirilen yaklaşık üç aylık çalışmada odanın tavan, duvar ve taban yüzeyleri temizlendi. Zamanla oluşan boya çatlakları da koruma altına alındı.

Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, çalışmalar sırasında odadaki eşyaların tek tek kontrol edildiğini ve tamamının özgün yerlerine geri konulduğunu açıkladı. Böylece odanın tarihi düzeni korunmuş oldu.

10 KASIM'DA DOLMABAHÇE SARAYI'NIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA HATIRLANIYOR

Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda, 10 Kasım'ın hüznünü yaşatmaya devam ediyor.

Geçmiş yıllarda binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi odada, Türk bayrağıyla örtülü yatak ve 09.05'i gösteren saat, aradan geçen yıllara rağmen Büyük Önder'e duyulan sevgi, saygı ve özlemin simgeleri olmayı sürdürüyor.