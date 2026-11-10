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        Haberler Bilgi B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmak pahalıya patlayabilir: e-Devlet'ten hemen sorgulayın

        B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmak pahalıya patlayabilir: e-Devlet'ten hemen sorgulayın

        B sınıfı ehliyetlerde yalnızca 10 yıllık geçerlilik süresine güvenmek pahalıya mal olabiliyor. Kartın arkasındaki bazı kodlar, sürücülerin daha erken sağlık kontrolünden geçmesini gerektiriyor. Bu kontrolleri aksatanlar para cezasıyla karşılaşabiliyor. Olası bir kazada ise sigortanın ödediği tazminatı kendi cebinden ödemek zorunda kalabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat!

        B sınıfı ehliyetlerde 10 yıllık geçerlilik süresi, sağlık raporunda belirtilen periyodik kontrol şartlarını ortadan kaldırmıyor. Belgenin arkasındaki 12 numaralı bölümde bulunan kısıtlama kodları, sürücünün hangi şartlarla araç kullanabileceğini gösteriyor. Özellikle düzenli muayene şartı bulunanların, kartın ön yüzündeki tarihle birlikte raporlarındaki kontrol takvimini de takip etmesi gerekiyor.

        BU SAĞLIK SORUNLARINDA DÜZENLİ KONTROL İSTENEBİLİYOR

        B sınıfı ehliyet alımı veya yenilenmesi sırasında yapılan muayenelerde şeker, kalp, uyku apnesi, nörolojik sorunlar ya da görme ve işitmeyle ilgili durumlar için periyodik kontrol kararı verilebiliyor.

        Hekimin belirlediği muayene aralığı sağlık raporuna işleniyor. Sürücünün uyması gereken şartlar da ilgili kodlarla belgesine yansıtılıyor.

        KARTIN ARKASINDAKİ KODLAR NEDEN ÖNEMLİ?

        Ehliyet alırken veya yenilerken yapılan sağlık değerlendirmesinde bazı sürücüler için belirli aralıklarla kontrol istenebiliyor. Şeker ve kalp hastalıkları, uyku apnesi, nörolojik sorunlar ile görme ve işitmeyle ilgili durumlar bu değerlendirmede dikkate alınıyor.

        Hekimin gerekli gördüğü muayene aralığı sağlık raporuna yazılıyor. Araç kullanmaya ilişkin şartlar da ilgili kodlarla sürücü belgesine işleniyor. Böylece aynı sınıf ehliyete sahip iki kişinin sağlık kontrolü takvimi farklı olabiliyor.

        3 AYDA BİR KONTROL GEREKTİREN KOD DA VAR

        B sınıfı ehliyet sahiplerinin dikkat etmesi gereken işaretler arasında, sağlık raporu yenileme sürelerini gösteren 103 kodları bulunuyor. Bu kodların karşılıkları şöyle:

        Ehliyetteki kod Sağlık kontrolü aralığı
        103.01 3 ayda bir
        103.02 6 ayda bir
        103.03 Yılda bir
        103.04 3 yılda bir
        103.05 5 yılda bir

        Kartında bu kodlardan biri bulunan sürücünün, raporundaki kontrol şartını esas alması gerekiyor. Belgenin genel geçerlilik süresinin devam etmesi, muayenenin ertelenebileceği anlamına gelmiyor.

        KAZA SONRASINDA MALİ YÜK AĞIRLAŞABİLİYOR

        Sağlık şartlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, trafik denetimlerinde idari yaptırımlara yol açabiliyor. Bu nedenle gerekli kontrollerin zamanında yapılması, sürücünün araç kullanma şartlarını koruması açısından önem taşıyor.

        Olası bir kazada ise sürücünün belge durumu, sigorta ve tazminat değerlendirmesinde etkili olabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında, yasal şartlar oluştuğunda karşı tarafa ödenen tazminat sigortalıdan geri istenebiliyor. “Rücu” adı verilen bu süreçte sorumluluk, kazanın koşulları ve ilgili hükümlere göre belirleniyor. Özellikle ağır hasarlı veya yaralanmalı kazalarda geri ödeme yükü ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

        E-DEVLET'TE RAPORUNUZU BU ADLA ARAYIN

        B sınıfı ehliyet sahiplerinin önce kartlarının arkasındaki 12 numaralı bölümü kontrol etmesi gerekiyor. Sağlık kontrolü kodu bulunan veya muayene tarihini hatırlamayan sürücüler, e-Devlet üzerinden raporlarına ulaşabiliyor.

        Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanına “e-İmzalı Sürücü Raporları Sorgulama” yazılması gerekiyor. Açılan hizmetten son düzenlenen rapor incelenerek belirtilen süre ve periyodik muayene şartları kontrol edilebiliyor.

        KONTROL TARİHİ YAKLAŞIYORSA BEKLEMEYİN

        Muayene süresi dolan veya dolmak üzere olan sürücülerin, aile hekimine ya da ilgili uzman hekime başvurarak kontrollerini yenilemesi ve güncel raporlarını sisteme işletmesi gerekiyor. Ehliyetin ön yüzündeki son tarih kadar, arka yüzünde yazan şartları takip etmek de sürücünün sorumluluğunda bulunuyor.

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