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        Haberler Bilgi Gündem Atila Türeli kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten getirilen Atila Türeli kaç yaşında, nereli?

        Atila Türeli kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten getirilen Atila Türeli kaç yaşında, nereli?

        Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli getirildi. Yapılan görev değişikliğinin ardından Atila Türeli hayatı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Daha önceden 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Türeli'nin çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahip olduğu biliniyor. Peki Atila Türeli kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Atila Türeli biyografisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        Atila Türeli kimdir?

        Atila Türeli hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi. Göreve yeni getirilen Atila Türeli’nin pek çok görevde yer aldığı biliniyor. Halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi olan Atila Türeli, ilkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştı. Peki Atila Türeli kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

        ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

        1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

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        Atila Türeli 1970 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı.

        1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı. 2000-2012 yılları arasında aynı bölümde her kademede çalıştı. 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

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        Halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir. Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahiptir.

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