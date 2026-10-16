BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, TATİL Mİ? 16 Ekim 2026 Cuma günü nüfus müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve resmi kurumlar çalışıyor mu, kapalı mı?

Nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve diğer kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar, haftanın son iş gününde hizmetlerin devam edip etmediğini öğrenmek istiyor. İstanbul ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından okullarda eğitime ara verilmesi ve bazı kamu çalışanlarına idari izin uygulanması, kamu kurumlarının çalışma düzenine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, bugün devlet daireleri açık mı? 16 Ekim 2026 Cuma günü nüfus müdürlükleri, belediyeler ve kaymakamlıklar çalışıyor mu, kapalı mı? İşte merak edilen ayrıntılar…

16 EKİM BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

REKLAM

16 Ekim tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları, 16 Ekim 2026 Cuma günü normal mesai düzeninde hizmet verecek.

BUGÜN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ VE VERGİ DAİRELERİ ÇALIŞIYOR MU?

16 Ekim Cuma günü ülke genelinde resmi tatil olmadığı için nüfus müdürlükleri ve vergi daireleri normal mesai düzeninde hizmet verecek.

İSTANBUL'DA RESMİ DAİRELER AÇIK MI?

İstanbul Valiliği’nin duyurduğu tedbirler kapsamında belirli kamu personeli grupları idari izinli sayılacak. Bu karar, bütün kamu kurumlarının kapatıldığı veya tüm memurların izinli sayıldığı anlamına gelmiyor.

Yani İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü kamu kurumları açık olacak. Nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumları normal mesai düzeninde hizmet verecek.

REKLAM

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İstanbul Valiliği’nin açıkladığı tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamayacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacak.