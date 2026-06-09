Dünyanın en güzel yeni restoranları belli oldu: Seçim kriteri yemekleri değil

Bir restorana yemeğini tatmadan, sırf içini görmek için gitmek ister miydiniz? UNESCO çatısı altındaki Prix Versailles, dünyanın en güzel yeni restoranlarını seçerken tam da bu soruyu soruyor. 2026 listesi Haziran başında açıklandı ve 16 mekân kazananlar arasına girdi. Ortak noktaları lüks bir mutfak değil, mimarileriyle masaya oturma deneyimini bir bütün hâline getirmiş olmaları.

Jüri tabağa değil tavana bakıyor

Prix Versailles, dünya genelinde mimari ve tasarımı öne çıkaran bir ödül programı. Havalimanından alışveriş merkezine kadar farklı dallarda seçim yapıyor ve restoranlar da bunlardan biri. Değerlendirmede esas alınan ölçüt, mekânın tasarımıyla yemek deneyiminin ne kadar uyumlu olduğu. Bir restoranı listeye sokan şey, kapıdan girdiğiniz andan kalktığınız ana kadar sizi saran atmosfer.

Bu yüzden alışılmış restoran sıralamalarından ayrı düşüyor. Çoğu liste yıldız, menü ve şef üzerine kurulur; burada ışığın, malzemenin ve mekânın bıraktığı izlenimin ağırlığı var.

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16 mekândan akılda kalan dördü

Listenin en çok konuşulan adresi Hong Kong'daki Peridot. İçeride binlerce küçük ışık ve yeşil kadifenin kuşattığı bir salon var. Mekân adını bir mücevherden alıyor ve tasarımı da o izlenimi vermek üzere kurulmuş.

Mısır'daki Escā Playa'da ise mesele dokuda. Yapı, sanki tebeşirden oyularak çıkarılmış gibi bir görüntü bırakıyor; sıcak iklim ve çöl, mekânın içine sinmiş.

En tanıdık isim muhtemelen Dubai'den geliyor

Nobu'nun One Za'abeel'deki şubesi. Markanın dünyaya yayılmış mutfağı bir yana, burada onu kazandıran şey şehrin yükseklerine kurulmuş mekânın kendisi.

Pekin'de Monsieur Dior by Anne-Sophie Pic, moda ile mutfağı aynı masada buluşturuyor. Haute couture esintili tasarımıyla, bir defile salonuna oturup yemek yiyormuş hissi veriyor.

Peki neden bu yıl Hong Kong?

Listede dikkat çeken bir ayrıntı, Hong Kong'un üç restoranla birden yer alması. Tek bir şehrin bu kadar ağırlık koyması, kentin son yıllarda yeme-içme mekânlarını birer tasarım projesi gibi ele aldığına işaret ediyor. Peridot bunların en görünür olanı, ama yalnız değil.

Kazananların geri kalanı Asya, Avrupa ve Amerika'ya yayılıyor. Türkiye ya da yakın coğrafyadan bu yıl bir restoran listede görünmüyor; yine de Dubai gibi tanıdık duraklar var.