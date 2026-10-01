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        Haberler Bilgi Yaşam 1 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

        1 Ekim hava durumu: Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

        Meteoroloji güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren yağışlı hava hakim oluyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, 1 Ekim bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        Ekim ayının ilk gününde hava durumu raporu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere il il hava durumunu duyurdu. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, 1 Ekim 2026 il il hava durumu tahmini

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI

        Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        YAĞIŞ NERELERDE OLACAK?

        Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

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        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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