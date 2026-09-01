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        Haberler Bilgi 10 aylık bebek Guinness’e girdi!

        10 aylık bebek Guinness’e girdi!

        Malaga'da yaşayan 10 aylık John Christian Caldeira Weibull, henüz ilk adımlarını bile atmadan Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Kendi oluşturduğu renk desenleriyle hazırlanan tabloları sergide alıcı bulan minik sanatçı, dünyanın en genç erkek sanatçısı olarak tescillendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Henüz konuşmayı ve yürümeyi öğrenme aşamasında olan 10 aylık John Christian Caldeira Weibull, sanat dünyasında dikkat çeken bir rekora imza attı.

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        Malaga’da yaşayan bebek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en genç erkek sanatçısı olarak tescillendi. Rekorun geldiği sırada henüz ilk adımlarını dahi atmamış olan John Christian’ın eserleri Marbella’daki bir sergide sanatseverlerle buluştu.

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        BEŞ AYLIKKEN ÇİZİM TABLETİYLE BAŞLADI

        John Christian’ın sanat serüveni yaklaşık beş aylıkken başladı. Evde kullanılan bir LED çizim tabletinde ekranda beliren renklerle oynamaya başlayan bebek, kısa sürede bu aktiviteyi düzenli olarak yapmaya başladı.

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        Başlangıçta yalnızca bir oyun gibi görünen bu uğraş, zamanla farklı renk ve desenlerin ortaya çıktığı bir üretim sürecine dönüştü.

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        FIRÇA YERİNE DOKUNMATİK EKRAN KULLANIYOR

        Henüz fırça veya kalem kullanabilecek gelişim düzeyinde olmayan John Christian, eserlerini dokunmatik ekran üzerinden oluşturuyor. Ellerinin yanı sıra kollarını ve bacaklarını ekranda hareket ettirerek farklı renk desenleri meydana getiriyor.

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        Ortaya çıkan bu desenler daha sonra tuvale aktarılıyor ve bebeğin eserlerine dönüşüyor.

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        TABLOLARI MARBELLA'DAKİ SERGİDE ALICI BULDU

        John Christian’ın oluşturduğu eserlerden birden fazlası Marbella’da düzenlenen sergide alıcı buldu. Sergi, yatırımcıların ve sanat eleştirmenlerinin de ilgisini çekti.

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        Henüz 10 aylıkken eserleri satılan John Christian Caldeira Weibull, böylece yalnızca yaşıyla değil, Guinness Dünya Rekorları tarafından verilen unvanıyla da sanat dünyasında sıra dışı bir hikayenin parçası oldu.

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        #Guinness
        #Guinness Dünya Rekorları
        #John Christian Caldeira Weibull
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