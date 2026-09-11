10 Eylül Perşembe reyting sonuçları AÇIKLANDI! Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef | Dün reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 10 Eylül Perşembe günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef maçı reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 10 Eylül Perşembe reyting sonuçları...
Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:03 Güncelleme:
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Reyting sonuçları 11 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 11 Eylül AB ve total reyting sıralaması...
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL
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AB REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL