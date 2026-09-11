10 Eylül Perşembe reyting sonuçları AÇIKLANDI! Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef | Dün reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları 11 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 11 Eylül AB ve total reyting sıralaması...