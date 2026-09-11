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        Haberler Bilgi Magazin 10 Eylül Perşembe reyting sonuçları AÇIKLANDI! Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef | Dün reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?

        10 Eylül Perşembe reyting sonuçları AÇIKLANDI! Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef | Dün reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 10 Eylül Perşembe günü listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef maçı reytinglerde ilk sırlara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 10 Eylül Perşembe reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları 11 Eylül AB ve total sıralaması geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar arasında Fenerbahçe Roma maçı - Muhtemel Aşk - Sevdiğim Sensin - MasterChef maçı AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 11 Eylül AB ve total reyting sıralaması...

        2

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL

        1 FENERBAHCE-ROMA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
        2 SEVDIGIM SENSIN
        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        4 MUHTEMEL ASK
        5 UEFA SAMPIYONLAR LIGI MAC OZEL
        6 MASTERCHEF TURKIYE
        7 ESRA EROL'DA
        8 SEVDIGIM SENSIN (OZET)
        9 FENERBAHCE BASKANI AZIZ YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR
        10 ATV ANA HABER
        3

        AB REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL

        1 FENERBAHCE-ROMA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
        2 MASTERCHEF TURKIYE
        3 SEVDIGIM SENSIN
        4 FENERBAHCE BASKANI AZIZ YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR
        5 UEFA SAMPIYONLAR LIGI MAC OZEL
        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        7 MUHTEMEL ASK
        8 SEVDIGIM SENSIN (OZET)
        9 ESRA EROL'DA
        10 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
        4

        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL

        1 FENERBAHCE-ROMA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI
        2 UEFA SAMPIYONLAR LIGI MAC OZEL
        3 SEVDIGIM SENSIN
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        5 MASTERCHEF TURKIYE
        6 MUHTEMEL ASK
        7 FENERBAHCE BASKANI AZIZ YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR
        8 SEVDIGIM SENSIN (OZET)
        9 ESRA EROL'DA
        10 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER
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        #Reyting sonuçları
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