10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım 2026 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım günü okul var mı, ders olacak mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde ülke genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te Atatürk'ün anısını yaşatmak için gerçekleştirilen anma etkinlikleri öncesinde öğrenciler, veliler ve çalışanlar günün resmi tatil kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 10 Kasım 2026 okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar…
10 Kasım 2026, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, 1938 yılında hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te saygı ve özlemle anılacak. Bu anlamlı gün yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar, okulların ve resmi kurumların çalışma durumunu araştırmaya başladı. Özellikle 10 Kasım'ın tatil takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde eğitim öğretim devam edecek mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler…
BU YIL 10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Atatürk'ü Anma Günü, bu yıl 10 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını kaybetmesinin 88. yılında Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek anma törenleriyle yad edilecek.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise yurt genelinde sirenler çalacak ve vatandaşlar Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunacak.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 10 Kasım 2026 Salı günü okullarda dersler normal programına göre işlenecek, kamu kurumları ve özel iş yerleri faaliyetlerini sürdürecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda anma törenleri gerçekleştirilecek. Ancak anma etkinlikleri nedeniyle mesai düzeninde genel bir tatil uygulaması olmayacak.
10 KASIM 2026 OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatil kapsamında bulunmadığı için okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmeyecek. 10 Kasım 2026 Salı günü öğrenciler derslerine devam edecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla okullarda anma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.