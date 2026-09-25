11 bin yıllık taşın sırrı çözüldü! Üzerindeki figür görenleri şaşırttı

İNSAN VE LEOPAR NEDEN BİRLİKTE TASVİR EDİLDİ?

Heykelde insan ile leoparın aynı kompozisyon içerisinde gösterilmesi, eserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri. Ancak figürün neyi temsil ettiği konusunda kesin bir yorum yapmak için arkeolojik çalışmaların devam etmesi gerekiyor.