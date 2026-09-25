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        Haberler Bilgi 11 bin yıllık taşın sırrı çözüldü! Üzerindeki figür görenleri şaşırttı

        11 bin yıllık taşın sırrı çözüldü! Üzerindeki figür görenleri şaşırttı

        Türkiye'deki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 11 bin yıllık taş eser, üzerindeki sıra dışı figürle dikkat çekti. Karahantepe'de bulunan yaklaşık 70 santimetrelik heykelde insan ve leopar figürünün bir arada tasvir edildiği belirlendi. Keşif, Neolitik Çağ insanlarının sanat anlayışına ilişkin yeni ipuçları ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Şanlıurfa’daki Karahantepe kazılarında ortaya çıkarılan taş eser, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan sıra dışı tasvirlerden biri oldu. Yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki eserde bir insan figürünün leopar üzerinde gösterildiği belirlendi. Arkeologlar tarafından “kompozit heykel” olarak değerlendirilen buluntu, dönemin insanlarının sembolik anlatım dünyasına ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

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        11 BİN YILLIK HEYKELİN SIRRI

        Karahantepe’de bulunan eser, insan ve hayvan figürlerini aynı kompozisyonda buluşturmasıyla öne çıkıyor. Taştan yapılan yaklaşık 70 santimetrelik heykelde insan figürünün bir leoparın üzerinde tasvir edildiği açıklandı.

        Eserin yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlenmesi, keşfi daha da dikkat çekici hale getiriyor. Karahantepe, Neolitik döneme ait anıtsal yapıları ve taş eserleriyle bölgedeki erken yerleşimlerin yaşam biçimini anlamak açısından önemli arkeolojik alanlar arasında bulunuyor.

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        İNSAN VE LEOPAR NEDEN BİRLİKTE TASVİR EDİLDİ?

        Heykelde insan ile leoparın aynı kompozisyon içerisinde gösterilmesi, eserin en dikkat çekici ayrıntılarından biri. Ancak figürün neyi temsil ettiği konusunda kesin bir yorum yapmak için arkeolojik çalışmaların devam etmesi gerekiyor.

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        Uzmanlar için bu tür eserler yalnızca sanatsal birer buluntu değil, aynı zamanda geçmiş toplumların hayvanlarla kurduğu ilişkiyi ve sembolik dünyasını anlamaya yardımcı olan arkeolojik veriler niteliği taşıyor. Karahantepe’deki yeni keşfin de Neolitik Çağ sanatına ilişkin araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.

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        KARAHANTEPE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

        Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe, yaklaşık 11 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle Neolitik dönemin anlaşılması açısından önemli merkezlerden biri. Bölgede gerçekleştirilen kazılarda insan ve hayvan figürlerinin yanı sıra farklı taş yapılar ve anıtsal unsurlar da gün yüzüne çıkarılıyor.

        Son bulunan heykel, dönemin insanlarının yalnızca günlük ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda karmaşık semboller ve sanatsal tasvirler ürettiğini gösteren buluntular arasında değerlendiriliyor. Keşfin, Neolitik toplulukların sanat anlayışına ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor.

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