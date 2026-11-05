Yeni Yargı Paketi'nde gözler Meclis'te! 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
13. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni Yargı Paketi'nde boşanma davalarının hızlandırılması, nafaka sistemi ve yargı süreçlerine ilişkin değişikliklerin öne çıkması bekleniyor. Sosyal medya kullanımına yönelik olası düzenlemeler de gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. Hükümlü yakınları ise genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik konularındaki gelişmeleri takip ediyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri...
13. Yeni yargı paketi için gözler Meclis'e çevrildi. Süresiz nafaka uygulaması, çekişmeli boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması ve yargılamaların hızlandırılması öne çıkan maddeler arasında bulunuyor. Genel af ve infaz indirimi konusunda ise kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 2026 yeni yargı paketi maddeleri, genel af, infaz düzenlemesi var mı, nafaka düzenlemesi nasıl olacak? İşte detaylar...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesinin planlandığı belirtilmişti. Ancak teklifin Meclis'e sunulacağı kesin tarih ve yasalaşma takvimi netleşmiş değil. Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul aşamalarının tamamlanması gerekecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Yeni yargı paketinin kesinleşmiş madde listesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak hazırlık sürecine ilişkin haberlerde şu başlıklar öne çıkıyor:
Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
Nafaka sisteminin yeniden ele alınması
Mal paylaşımı davalarının boşanma sürecinden kaynaklanan gecikmelere etkisinin azaltılması
Kira tespit ve tahliye davalarının daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik adımlar
Yargılamaların makul sürede tamamlanmasına ilişkin düzenlemeler
Sosyal medya kullanımında kimlik doğrulamasına yönelik olası değişiklikler
Bu başlıkların tamamının kanun teklifinde yer alacağı kesinleşmiş değil. Nihai kapsam, teklifin Meclis'e sunulması ve resmî metnin açıklanmasıyla netleşecek.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi hakkında en çok araştırılan konuların başında genel af iddiaları geliyor. Ancak pakette genel af düzenlemesinin kesin olarak yer alacağını gösteren açıklanmış bir kanun teklifi bulunmuyor.
Bu nedenle genel af çıkacağı veya belirli hükümlü gruplarının tahliye edileceği yönündeki iddiaları kesin bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Olası bir düzenlemenin kapsamı ve kimleri etkileyeceği ancak resmî teklif metni ve yasama süreciyle anlaşılabilecek.
İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Hükümlüler ve yakınları, yeni pakette infaz süreleri, denetimli serbestlik ve tahliye koşullarına ilişkin değişiklik bulunup bulunmayacağını merak ediyor. Ancak mevcut bilgiler, 13. Yargı Paketi kapsamında kapsamlı bir infaz indiriminin veya tahliye düzenlemesinin kesinleştiğini göstermiyor.
İnfaz sistemine ilişkin olası değişikliklerin hangi suçları ve hükümlü gruplarını kapsayacağı da henüz net değil. Bu konuda kesin değerlendirme yapabilmek için kanun teklifinin açıklanması ve ilgili maddelerin incelenmesi gerekiyor.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI? YENİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi'nde öne çıkan başlıklardan biri de boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakasının yeniden düzenlenmesi. Anayasa Mahkemesinin nafakaya ilişkin kararının ardından yeni yasal düzenlemenin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Hazırlıklarla ilgili haberlerde evlilik süresi, tarafların ekonomik koşulları ve nafaka ihtiyacının değerlendirilmesi gibi ölçütler üzerinde duruluyor. Ancak nafakanın hangi koşullarda ve ne kadar süreyle ödeneceğine ilişkin kesin kuralların yürürlüğe girdiğini söylemek için henüz erken. Nihai düzenleme, kanun teklifinin içeriği ve Meclis'teki görüşmeler sonucunda belli olacak.
BOŞANMA DAVALARI VE MAL PAYLAŞIMI DAVALARI HIZLANACAK MI?
Pakete ilişkin haberlerde çekişmeli boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması ve mal paylaşımından kaynaklanan gecikmelerin azaltılması hedefleri de yer alıyor. Bu kapsamda boşanma kararı ile mal paylaşımı sürecinin birbirinden ayrılması gibi seçeneklerin değerlendirildiği aktarılıyor.
Kira tespit ve tahliye davalarının daha hızlı sonuçlandırılması da hazırlık sürecinde gündeme gelen konular arasında bulunuyor. Ancak hedeflenen süreler ve uygulanacak yöntemler, resmî kanun teklifi yayımlanmadan kesinleşmiş düzenlemeler olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin yasalaştığını gösteren kesinleşmiş bir süreç bilgisi bulunmuyor. Paketin Meclis'e sunulması, komisyonlarda görüşülmesi, Genel Kurul'da kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi birbirinden farklı aşamalar.
Vatandaşların özellikle genel af, infaz indirimi, nafaka ve boşanma davalarıyla ilgili iddiaları resmî açıklamalar üzerinden takip etmesi önem taşıyor. Teklifin TBMM'ye sunulmasıyla birlikte maddeler ve uygulama kapsamı hakkında daha net bilgi edinilebilecek.