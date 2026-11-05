İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Hükümlüler ve yakınları, yeni pakette infaz süreleri, denetimli serbestlik ve tahliye koşullarına ilişkin değişiklik bulunup bulunmayacağını merak ediyor. Ancak mevcut bilgiler, 13. Yargı Paketi kapsamında kapsamlı bir infaz indiriminin veya tahliye düzenlemesinin kesinleştiğini göstermiyor.

İnfaz sistemine ilişkin olası değişikliklerin hangi suçları ve hükümlü gruplarını kapsayacağı da henüz net değil. Bu konuda kesin değerlendirme yapabilmek için kanun teklifinin açıklanması ve ilgili maddelerin incelenmesi gerekiyor.