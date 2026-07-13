15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla köprü, otoyol ve toplu taşıma hatlarında uygulanacak ücret tarifesi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Çarşamba günü belirlenen bazı ulaşım güzergâhları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Yolculuk planı yapan vatandaşlar ise hangi köprü ve otoyollardan ücret alınmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2026’da otoyollar ücretsiz mi, hangi köprülerde geçiş ücreti uygulanmayacak? İşte ücretsiz ulaşım kapsamındaki hatlar ve merak edilen ayrıntılar...