15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü ücretsiz köprüler ve otoyollar listesi...
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde köprü ve otoyollarda uygulanacak geçiş tarifesi merak ediliyor. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz kullanılabilecek ulaşım güzergâhlarının kapsamı belli oldu. Sürücüler, uygulamanın hangi otoyol ve köprülerde geçerli olacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2026'da otoyollar ücretsiz olacak mı, hangi köprülerden ücret alınmayacak? İşte ücretsiz geçiş uygulamasına ilişkin ayrıntılar...
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla köprü, otoyol ve toplu taşıma hatlarında uygulanacak ücret tarifesi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Çarşamba günü belirlenen bazı ulaşım güzergâhları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Yolculuk planı yapan vatandaşlar ise hangi köprü ve otoyollardan ücret alınmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2026’da otoyollar ücretsiz mi, hangi köprülerde geçiş ücreti uygulanmayacak? İşte ücretsiz ulaşım kapsamındaki hatlar ve merak edilen ayrıntılar...
15 TEMMUZ 2026 KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ücretsiz geçiş sağlanması öngörülüyor. Ancak 2026 yılına ilişkin resmi karar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
15 TEMMUZ'DA ÜCRETLİ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?
Özel işletmeler tarafından yönetilen aşağıdaki köprü ve otoyollarda ise 15 Temmuz’da mevcut ücret tarifesinin uygulanmaya devam etmesi bekleniyor:
Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu
Avrasya Tüneli
15 TEMMUZ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.
Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.