15 Temmuz'da otobüsler bedava mı, ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüsler 15 Temmuz Çarşamba bedava mı?

15 Temmuz demokrasi destanı her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Birlik ve Demokrasi günü olarak kutlanıyor. Genllikle milli bayramlarda otobüslerin ücretsiz olması nedeniyle Ankara, İzmir ve İstanbullular merak içerisinde " Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüsler 15 Temmuz Çarşamba bedava mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı, ücretsiz mi? İşte sorgulanan ayrıntılar...