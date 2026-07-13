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        Haberler Bilgi 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı, ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüsler 15 Temmuz Çarşamba bedava mı?

        15 Temmuz'da otobüsler bedava mı, ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüsler 15 Temmuz Çarşamba bedava mı?

        15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Gününde otobüsler ücretsiz mi olacak? Gün içerisinde özellikle etkinliklere katılacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki sorgulanan soru şimdiden cevabını buldu. Peki, 15 Temmuz'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüsler 15 Temmuz Çarşamba bedava mı? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        15 Temmuz demokrasi destanı her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Birlik ve Demokrasi günü olarak kutlanıyor. Genllikle milli bayramlarda otobüslerin ücretsiz olması nedeniyle Ankara, İzmir ve İstanbullular merak içerisinde " Ankara, İzmir ve İstanbul'da otobüsler 15 Temmuz Çarşamba bedava mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı, ücretsiz mi? İşte sorgulanan ayrıntılar...

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        15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

        Henüz İETT'den resmi bir açıklama gelmemekle birklikte geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında 15 Temmuz'da beklediye ve halk otobüslerinin ücretsiz olması bekleniyor.

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        İZMİR VE ANKARA'DA 15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

        EGO ve ESHOT'tan merak edilen soruyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak tıpkı İstanbul için geçmiş yıllarda olduğu gibi Ankara ev İzmir'de de 15 Temmuz'da belediye otobüslerinin ücretsiz olması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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