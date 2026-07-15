15 TEMMUZ İLÇE BELEDİYESİ PROGRAMLARI

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçe meydanlarında sela vaktine kadar demokrasi nöbetleri ve ücretsiz halk etkinlikleri düzenlenecek.

15 Temmuz Avrupa Yakası Etkinlikleri:

Fatih (Saraçhane Anıtpark): Fatih Camisi'nden Saraçhane'ye mehteran eşliğinde yürüyüş yapılacak. Anıtpark'ta Arslanbek Sultanbekov, Mehmet Çevik (Kurtuluş Senfonileri) ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu konserleri sahne alacak.

Esenler (Dörtyol Meydanı): 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden meydana kadar 251 metrelik dev Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yapılacak. Meydanda sela vaktine kadar demokrasi nöbeti tutulacak.

Arnavutköy: "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşünün ardından ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verecek.

Esenyurt (Cumhuriyet Meydanı): Mehteran takımı gösterisi, kahramanlık türküleri konseri, şiir dinletileri ve açık hava belgesel gösterimleri yapılacak.

Zeytinburnu (15 Temmuz Meydanı): "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilecek. Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan ve Aydın Ünal’ın katılımıyla özel bir 15 Temmuz paneli düzenlenecek.

Bağcılar (Bağcılar Meydanı): İlçedeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek, Beyefendiler Grubu konser yapacak ve meydandaki vatandaşlara çorba ikram edilecek.

Bahçelievler: Şirinevler Ulu Camisi bölgesinde anma programları ve özel resim sergisi açılışı yapılacak.