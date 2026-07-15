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        Haberler Bilgi Gündem 15 TEMMUZ İSTANBUL ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ 2026 | İstanbul'da bugün hangi etkinlikler, konserler yapılacak?

        15 TEMMUZ İSTANBUL ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ 2026 | İstanbul'da bugün hangi etkinlikler, konserler yapılacak?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün yıl dönümünde İstanbul, gün boyu sürecek anma etkinlikleriyle tarihi bir atmosfere hazırlanıyor. İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştirilecek yürüyüşler, anma programları, fotoğraf sergileri, mapping gösterileri, dron şovları ve ücretsiz konserler vatandaşları bir araya getirecek. Peki, 15 Temmuz İstanbul etkinlikleri nerede yapılacak, hangi konserler düzenlenecek ve program saat kaçta başlayacak? İşte 15 Temmuz 2026 İstanbul etkinlik takvimi ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        İstanbul, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenecek kapsamlı anma programlarına ev sahipliği yapacak. İstanbul Valiliği ile ilçe belediyelerinin koordinasyonunda organize edilen etkinliklerde binlerce kişi yürüyüşlerden konserlere, sergilerden ışık ve dron gösterilerine kadar birçok programa katılabilecek. 15 Temmuz İstanbul etkinlikleri, ücretsiz konserler, anma yürüyüşleri ve kutlama programlarının detayları araştırılırken, gün boyunca düzenlenecek organizasyonların takvimi de netleşti. Detaylar haberimizde...

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        15 TEMMUZ ETKİNLİK PROGRAMI: İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

        İstanbul Valiliği koordinasyonunda gün boyu sürecek ana etkinlikler, şehrin simge noktalarında vatandaşları bir araya getirecek. Büyük Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na kadar yapılacak.

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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde semalarda özel tasarım ışıklı dron gösterisi yapılacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla hazırlanan büyüleyici mapping (ışık eşleştirme) görsel şovları vatandaşlarla buluşacak.

        İstanbul ve Atatürk Havalimanları'nda geniş katılımlı taksi kortejleri düzenlenecek. Ayrıca terminallerde "İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" görülebilecek. Ortaköy Camisi Avlusunda "Denizden Karaya 15 Temmuz" başlığıyla görkemli bir tekne korteji yapılacak.

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        15 TEMMUZ İLÇE BELEDİYESİ PROGRAMLARI

        İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki ilçe meydanlarında sela vaktine kadar demokrasi nöbetleri ve ücretsiz halk etkinlikleri düzenlenecek.

        15 Temmuz Avrupa Yakası Etkinlikleri:

        Fatih (Saraçhane Anıtpark): Fatih Camisi'nden Saraçhane'ye mehteran eşliğinde yürüyüş yapılacak. Anıtpark'ta Arslanbek Sultanbekov, Mehmet Çevik (Kurtuluş Senfonileri) ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu konserleri sahne alacak.

        Esenler (Dörtyol Meydanı): 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden meydana kadar 251 metrelik dev Türk bayrağı ve meşalelerle yürüyüş yapılacak. Meydanda sela vaktine kadar demokrasi nöbeti tutulacak.

        Arnavutköy: "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşünün ardından ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verecek.

        Esenyurt (Cumhuriyet Meydanı): Mehteran takımı gösterisi, kahramanlık türküleri konseri, şiir dinletileri ve açık hava belgesel gösterimleri yapılacak.

        Zeytinburnu (15 Temmuz Meydanı): "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilecek. Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan ve Aydın Ünal’ın katılımıyla özel bir 15 Temmuz paneli düzenlenecek.

        Bağcılar (Bağcılar Meydanı): İlçedeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek, Beyefendiler Grubu konser yapacak ve meydandaki vatandaşlara çorba ikram edilecek.

        Bahçelievler: Şirinevler Ulu Camisi bölgesinde anma programları ve özel resim sergisi açılışı yapılacak.

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        15 Temmuz Anadolu Yakası Etkinlikleri:

        Tuzla (Sahil Tören Alanı): Gün içinde "Demokrasi Koşusu" yapılacak. Akşam saatlerinde 1. Ahmet Camisi'nden Sahil Tören Alanı'na bayrak yürüyüşü düzenlenecek. Alanda sinevizyon ve şiir dinletileri olacak.

        Pendik (Kuşlu Park Meydanı): Akşam programında ilahi dinletileri, sinevizyon gösterimleri ve sela vaktine kadar sürecek demokrasi nöbeti yer alacak.

        Beykoz: Onçeşmeler Serbostani Mustafa Ağa Camisi önü ve çevresinde akşam saatlerinde mehteran takımı gösterisi ve 15 Temmuz sinevizyon gösterimi yapılacak.

        Sultanbeyli (Kent Meydanı): Protokol konuşmaları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar, ilahi dinletileri ve kahramanlık türküleri konserleri vatandaşlarla buluşacak.

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