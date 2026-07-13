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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2026 İETT, EGO, ESHOT, Vapur, Metro, Metrobüs, Tramvay, Marmaray bedava mı?

        15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2026 İETT, EGO, ESHOT, Vapur, Metro, Metrobüs, Tramvay, Marmaray bedava mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında üç büyükşehirde toplu ulaşım düzenlemesine gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren belirli raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz olarak açık olacak. Uygulamanın başlangıç ve bitiş saatleri ile ücretsiz geçiş sağlanacak hatlar merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi, hangi metro ve raylı sistemlerde ücret alınmayacak? İşte kararın kapsamı ve uygulamaya ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        1

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma hatları ücretsiz kullanılacak. Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulamanın hangi ulaşım araçlarını kapsadığı ve ücretsiz geçişlerin hangi saatler arasında geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz’da hangi metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak? Ücretsiz ulaşım uygulaması gün boyu devam edecek mi? İşte üç büyükşehirde geçerli olacak düzenlemenin ayrıntıları...

        2

        15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, karar kapsamına alınan raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak. Uygulama, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yürürlüğe girdi.

        Ücretsiz ulaşım yalnızca kararda açıkça belirtilen hatlarda geçerli olacak.

        3

        15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:

        - Başkentray

        - Marmaray

        - İZBAN

        - Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

        - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

        Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

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        TOPLU TAŞIMA NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?

        Ücretsiz ulaşım hakkı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü boyunca uygulanacak. Düzenleme yalnızca Resmî Gazete’de belirtilen raylı sistem hatlarını ve söz konusu tarihi kapsayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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