15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2026 İETT, EGO, ESHOT, Vapur, Metro, Metrobüs, Tramvay, Marmaray bedava mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma hatları ücretsiz kullanılacak. Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından uygulamanın hangi ulaşım araçlarını kapsadığı ve ücretsiz geçişlerin hangi saatler arasında geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz’da hangi metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak? Ücretsiz ulaşım uygulaması gün boyu devam edecek mi? İşte üç büyükşehirde geçerli olacak düzenlemenin ayrıntıları...