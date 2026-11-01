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        Haberler Bilgi Ekonomi 15 yaş altı sosyal medya yasağı başladı! Yaş doğrulaması nasıl yapılır, sosyal medya yasağı hangi uygulamaları kapsayacak?

        15 yaş altı sosyal medya yasağı başladı! Yaş doğrulaması nasıl yapılır, sosyal medya yasağı hangi uygulamaları kapsayacak?

        Türkiye'de 15 yaş altı sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenleme için geri sayım sona eriyor. 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerinden yararlanmasını engelleyecek yönetmelik, 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni dönemde sosyal medya platformları kullanıcıların yaşını doğrulamak için gerekli teknik altyapıyı oluşturacak.15-18 yaş grubundaki kullanıcılar ise sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek ancak bu hesaplara özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi uygulamaları kapsayacak, yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte e-Devlet yaş doğrulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Sosyal medya kullanımında çocukları korumaya yönelik yeni uygulama, 1 Kasım itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını açacak. 10 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama ve çocuklara özel hizmet sunma yükümlülüğü getirildi. Buna göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. Peki, Instagram, TikTok, YouTube ve diğer platformlarda yaş doğrulaması nasıl yapılacak? İşte 15 yaş altı sosyal medya yasağıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

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        15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

        Yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması engellenecek. Yeni hesap açmak isteyen kullanıcıların yaş doğrulaması yapması gerekecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen kişilerin hesap oluşturmasına izin verilmeyecek.

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        15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?

        Düzenleme, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Bu kapsamda Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi sosyal medya platformlarının yeni yaş doğrulama ve çocuk koruma yükümlülüklerine uyması gerekecek.

        Ancak düzenleme bütün dijital uygulamaların otomatik olarak yasaklanması anlamına gelmiyor. Yönetmelikte esas alınan ölçüt, hizmetin sosyal ağ sağlayıcısı niteliği taşıması. Bu nedenle mesajlaşma uygulamaları ve diğer dijital hizmetlerin kapsamı, ilgili hizmetin hukuki niteliğine göre değerlendirilecek.

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        YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILACAK?

        Yeni sistemde yaş doğrulama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital belirteç aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaptıktan sonra yaş doğrulama hizmetinden yararlanarak belirteç oluşturabilecek. Ardından bu belirteç ilgili sosyal medya platformuna iletilecek.

        Dijital belirteçte kullanıcının yalnızca 15 yaşını doldurup doldurmadığı ve 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığı bilgisi yer alacak. Böylece sosyal medya şirketlerinin kullanıcının kimlik numarası, tam doğum tarihi ve benzeri kişisel bilgilerine doğrudan erişmesi yerine yaş grubunu doğrulaması hedefleniyor.

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        15-18 YAŞ ARASI GENÇLER SOSYAL MEDYA KULLANABİLECEK Mİ?

        15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına ulaşmamış kullanıcılar sosyal medya kullanmaya devam edebilecek. Ancak bu yaş grubuna yetişkin hesaplarından farklı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulacak.

        Bu kapsamda çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Kullanıcıların hesapları herkese açık hale getirilemeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek ve hesaplarında canlı yayın yapamayacak.

        Ayrıca çocuk kullanıcıların takipçi ve takip edilen listeleri diğer kullanıcılara gösterilmeyecek. Kişiselleştirilmiş reklam gösterimi de engellenecek. Platformların çocukların güvenliğini ve kişisel verilerini korumaya yönelik ek önlemler alması gerekecek.

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