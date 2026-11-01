15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?

Düzenleme, Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal ağ sağlayıcılarını kapsıyor. Bu kapsamda Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ve X gibi sosyal medya platformlarının yeni yaş doğrulama ve çocuk koruma yükümlülüklerine uyması gerekecek.

Ancak düzenleme bütün dijital uygulamaların otomatik olarak yasaklanması anlamına gelmiyor. Yönetmelikte esas alınan ölçüt, hizmetin sosyal ağ sağlayıcısı niteliği taşıması. Bu nedenle mesajlaşma uygulamaları ve diğer dijital hizmetlerin kapsamı, ilgili hizmetin hukuki niteliğine göre değerlendirilecek.