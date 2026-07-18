17 TEMMZU REYTİNG SONUÇLARI - DÜN AKŞAM || Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve MasterChef...Dün hangi yapım kaçıncı oldu?

Ahbap soruşturmasında hangi cevapsız noktalar var? Para trafiğinde nereler sorunlu? Süreç nasıl başladı, şok edici iddiaların dayanağı ne? Deprem bağışları nereye harcandı? Ahbap, vadettiği yardımları eksiksiz yaptı mı? Kaç denetim yapıldı, ne sonuç çıktı? Ahbap'ta iddia edilen usulsüzlük nasıl tesp... Daha Fazla Göster

Ahbap soruşturmasında hangi cevapsız noktalar var? Para trafiğinde nereler sorunlu? Süreç nasıl başladı, şok edici iddiaların dayanağı ne? Deprem bağışları nereye harcandı? Ahbap, vadettiği yardımları eksiksiz yaptı mı? Kaç denetim yapıldı, ne sonuç çıktı? Ahbap'ta iddia edilen usulsüzlük nasıl tespit edildi? Deprem paralarıyla kumar mı oynandı? Haluk Levent'le ilgili suçlamaların dayanağı ne? Kim kandırdı, kim kandırıldı? Ahbap soruşturmasında hangi başlıklar tartışılıyor? Haluk Levent'in kardeşine derneğin parası mı verildi? Bağış paraları kimlere gitti? Ahbap'ın yöneticisi Haluk Levent sorgusunda ne diyecek? Ahbap ne zaman, nasıl, neden parladı? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, Ülke TV GYY Hasan Özürk, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay yanıtladı. Daha Az Göster