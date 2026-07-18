17 TEMMZU REYTİNG SONUÇLARI - DÜN AKŞAM || Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve MasterChef...Dün hangi yapım kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 17 Temmuz güncel liste... Dün ekrana gelen yapımlar arasında "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve MasterChef." maçları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 17 Temmuz Cuma yani dünün AB ve total reyting sonuçları...
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 08:59 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen "Yaz Bir Şarkı, Kuralsız Sokaklar ve MasterChef" reyting listesinde ilk sıralara yerleşti. Merak edenler için 17 Temmuz güncel reyting listesini haberimizde derledik. İşte 17 Temmuz AB ve total reyting sonuç listesi...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 17 TEMMUZ
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 17 TEMMUZ