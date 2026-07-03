Reyting sonuçları, televizyon dünyasının en çok takip edilen gündem başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. 2 Temmuz 2026 tarihli Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması, günün en çok izlenen dizi ve programlarını gözler önüne sererken, izleyiciler "2 Temmuz reyting sonuçları", "reyting sıralaması" ve "dünün en çok izlenen programı" sorgularına yoğun ilgi gösteriyor. İşte 2 Temmuz 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar…