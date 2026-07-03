2 Temmuz 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB reyting sıralaması ile zirvenin sahibi!
Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve gündüz kuşağı programlarının izlenme performansı, 2 Temmuz 2026 reyting sonuçları ile bir kez daha gündeme geldi. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralaması, yapımlar arasındaki rekabetin son durumunu ortaya koyarken, izleyiciler de "Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2 Temmuz 2026 reyting sonuçları ve güncel reyting sıralamasına ilişkin merak edilenler…
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 08:13 Güncelleme:
1
Reyting sonuçları, televizyon dünyasının en çok takip edilen gündem başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. 2 Temmuz 2026 tarihli Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması, günün en çok izlenen dizi ve programlarını gözler önüne sererken, izleyiciler "2 Temmuz reyting sonuçları", "reyting sıralaması" ve "dünün en çok izlenen programı" sorgularına yoğun ilgi gösteriyor. İşte 2 Temmuz 2026 reyting sonuçlarına dair detaylar…
2
2 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.
3
2 TEMMUZ 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI