BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.

Bu özel günün ortaya çıkışında en çok kabul edilen hikâye, Sonora Smart Dodd adlı bir kadına dayanır. Dodd, İç Savaş gazisi olan babası William Jackson Smart’ın, eşinin ölümünden sonra 6 çocuğunu tek başına büyütmesinden etkilenerek Anneler Günü gibi babaların da onurlandırılması gerektiğini savunmuştur.

İlk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletinde yapılmıştır. Ancak resmi olarak kabul edilmesi daha uzun sürmüş, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon tarafından ülke genelinde resmileştirilmiştir.

Zamanla bu gelenek dünyaya yayılmış ve birçok ülkede farklı tarihlerde kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise Babalar Günü olarak her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır.