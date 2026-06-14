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        Haberler Bilgi Gündem 2026 BABALAR GÜNÜ: Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi gün kutlanıyor? Haziranın kaçıncı pazarı Babalar Günü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

        2026 BABALAR GÜNÜ: Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi gün kutlanıyor? Haziranın kaçıncı pazarı Babalar Günü?

        Babalar Günü yaklaşırken gözler "Babalar Günü ne zaman kutlanacak?" sorusuna çevrildi. Haziran ayının kaçıncı pazarı olduğu merak edilirken, 2026 yılı takviminde tarih detayı dikkat çekiyor. İşte Babalar Günü'nün gününe dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Babalar Günü için geri sayım sürerken “Bu yıl hangi tarihe denk geliyor?” sorusu yeniden gündemde. Her yıl Haziran ayında kutlanan özel günün hangi pazara denk geldiği araştırılırken, 2026 takvimi sürpriz bir detayı da beraberinde getiriyor. Babalar Günü’nün kesin tarihi ve kutlanacağı gün merak konusu oldu…

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        2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için 2026 yılı tarihi kesinleşti. Ailelerin bir araya gelerek babalarını onurlandırdığı bu özel gün, bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Kutlamalar için geri sayım başlarken, hazırlıklar da hız kazandı.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Babalar Günü, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır.

        Bu özel günün ortaya çıkışında en çok kabul edilen hikâye, Sonora Smart Dodd adlı bir kadına dayanır. Dodd, İç Savaş gazisi olan babası William Jackson Smart’ın, eşinin ölümünden sonra 6 çocuğunu tek başına büyütmesinden etkilenerek Anneler Günü gibi babaların da onurlandırılması gerektiğini savunmuştur.

        İlk Babalar Günü kutlaması 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletinde yapılmıştır. Ancak resmi olarak kabul edilmesi daha uzun sürmüş, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon tarafından ülke genelinde resmileştirilmiştir.

        Zamanla bu gelenek dünyaya yayılmış ve birçok ülkede farklı tarihlerde kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise Babalar Günü olarak her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır.

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