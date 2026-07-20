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        Haberler Bilgi Gündem 2026 DGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 DGS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ | 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce adayın gözü, tercih sürecini şekillendirecek sonuç açıklamasına çevrildi. Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, puanlarını öğrenerek hedefledikleri bölümlere yerleşme hayalini kurarken, sonuç tarihiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Eğitim planlarını netleştirmek isteyen adaylar için kritik sürecin detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Dikey Geçiş Sınavı’na katılan binlerce adayın gözü, tercih sürecini şekillendirecek sonuç açıklamasına çevrildi. Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, puanlarını öğrenerek hedefledikleri bölümlere yerleşme hayalini kurarken, sonuç tarihiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Eğitim planlarını netleştirmek isteyen adaylar için kritik sürecin detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin açıkladığı 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların sorgulamasına sunulması planlanıyor.

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        2026 DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, DGS puanlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Mobil uygulaması aracılığıyla kolayca görüntüleyebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapacak olan adaylar, aynı ekran üzerinden başarı sıralamalarına da erişim sağlayabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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