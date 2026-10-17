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        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS Ortaöğretim tarihi: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

        2026 KPSS Ortaöğretim tarihi: KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için hazırlıklarını sürdüren adayların gündeminde sınav tarihi yer alıyor. Lise mezunu adayların kamu kurumlarında memur olabilmek için katılacağı sınav öncesinde ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sınava sayılı günler kala adaylar, sınav saatini ve giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2026 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 23:57 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınav ekim ayında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınav giriş belgesinde yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, saati ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi ekranı...

        2

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Lise mezunlarının katılacağı sınavda adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için gerekli puanı elde etmeye çalışacak. Sınav öncesinde adayların ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav günü, ÖSYM'nin sınav giriş belgesinde belirtilen bina ve salonda hazır bulunması gerekiyor. Sınav binasına girişte uygulanacak kurallar ve geç kalma durumunda yapılacak işlemler için ÖSYM'nin resmi duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA GİRERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınava alınmayacak eşyalar ve kimlik belgesiyle ilgili kurallar ÖSYM'nin kılavuzunda açıklanıyor. Adayların sınav merkezine ulaşım planını önceden yapmaları ve sınav saatinden önce binada hazır bulunmaları öneriliyor.

        6

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlar ilan edildiğinde ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek. Sonuçların ardından kamu kurumlarının personel alımı ve tercih duyurularının takip edilmesi gerekecek.

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        #KPSS Ortaöğretim Sınavı
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