2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sınav ekim ayında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınav giriş belgesinde yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, saati ve ÖSYM AİS sınav giriş belgesi ekranı...