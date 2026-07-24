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        Haberler Bilgi Gündem 2026 YKS tercih dönemi başladı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleri nereden yapılacak? 2026 YKS tercih kılavuzu sorgulama ekranı

        2026 YKS tercih dönemi başladı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleri nereden yapılacak? 2026 YKS tercih kılavuzu sorgulama ekranı

        2026 YKS tercih süreci için geri sayım sürerken üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih takvimi, kılavuz detayları ve sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını kapsayan tercih işlemleriyle ilgili tüm gelişmeler ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacak. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleri nereden yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        2026 YKS tercih süreci için geri sayım sürerken üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih takvimi, kılavuz detayları ve sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını kapsayan tercih işlemleriyle ilgili tüm gelişmeler ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacak. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleri nereden yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        2026 YKS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI MI?

        2026-YKS tercih süreci için geri sayım devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre adaylar, üniversite tercihlerini 29 Temmuz 2026’dan itibaren yapabilecek ve tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek. Adayların tercih sürecinde kılavuzu dikkatle incelemesi ve puanlarına uygun seçimler yapması gerekiyor.

        2026 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

        2026-YKS kapsamında 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans bölümleri için tercih işlemleri yalnızca dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasını kullanarak T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle tercihlerini tamamlayabilecek. Tercih sürecinde adayların bilgilerini kontrol ederek işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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