2026 YKS tercih dönemi başladı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleri nereden yapılacak? 2026 YKS tercih kılavuzu sorgulama ekranı

2026 YKS tercih süreci için geri sayım sürerken üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih takvimi, kılavuz detayları ve sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını kapsayan tercih işlemleriyle ilgili tüm gelişmeler ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacak. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihleri nereden yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.