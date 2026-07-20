2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT, üniversite sonuç ve tercih tarihleri ne zaman? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde yer alan 2026 YKS tercih süreci için geri sayım sürerken, gözler tercih tarihleriyle ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Sınav maratonunun ardından tercih dönemine odaklanan adaylar, puan ve sıralamalarına en uygun bölümleri belirlemek için araştırmalarını hızlandırırken, tercih takviminin netleşmesiyle birlikte yoğun bir sürecin başlaması bekleniyor. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT, üniversite sonuç ve tercih tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Adaylar ve veliler, tercih sürecine dair tüm detayları yakından takip ederken, üniversite kontenjanları, başarı sıralamaları ve taban puanlar da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğru tercih yapmanın büyük önem taşıdığı bu kritik dönemde, adayların bilinçli ve planlı hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, tercih sürecine ilişkin gelişmeler şimdiden büyük bir ilgiyle izleniyor. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT, üniversite tercih tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 YKS tercih takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak tercih sürecinin, sonuçların ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor. Kesin tarihler duyurulmamış olsa da önceki yılların takvimleri dikkate alındığında, üniversite tercih işlemlerinin Temmuz ayının son günleri ile Ağustos ayının ilk haftası arasında başlatılması öngörülüyor. Adayların bu süreçte ÖSYM’den gelecek güncel duyuruları yakından takip etmesi önem taşıyor.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar dikkate alınarak üniversite ve bölüm seçimleri yapılacak.