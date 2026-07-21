21 Temmuz 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?
21 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli kamu kurumlarına ilişkin ilanlar, günün ilk saatleri itibarıyla kamuoyunun erişimine açıldı. Vatandaşlar ile kamu personelini ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı yeni sayıda, yürürlüğe giren kararların ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, 21 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...
Resmi Gazete'nin 21 Temmuz 2026 tarihli sayısı yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Güncel kararları yakından takip eden vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?" sorusuna yanıt ararken, yayımlanan yönetmelikler, tebliğler, Cumhurbaşkanı kararları ve ilanlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İşte 21 Temmuz 2026 Salı Resmi Gazete kararları ve tüm detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği
–– Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri