Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 21 Temmuz 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        21 Temmuz 2026 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        21 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli kamu kurumlarına ilişkin ilanlar, günün ilk saatleri itibarıyla kamuoyunun erişimine açıldı. Vatandaşlar ile kamu personelini ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı yeni sayıda, yürürlüğe giren kararların ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, 21 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte Resmi Gazete'nin öne çıkan başlıkları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 00:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Resmi Gazete'nin 21 Temmuz 2026 tarihli sayısı yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Güncel kararları yakından takip eden vatandaşlar, "Bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı?" sorusuna yanıt ararken, yayımlanan yönetmelikler, tebliğler, Cumhurbaşkanı kararları ve ilanlar gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İşte 21 Temmuz 2026 Salı Resmi Gazete kararları ve tüm detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

        –– Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        3

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yangın ünlülerin evine ulaştı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve iki gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınının lüks bir siteye sıçradığı; Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira gibi tanınmış isimlerin evlerinin bulunduğu ancak alevlerin konutlara zarar vermeden engellendiği öğrenildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?