27 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları!
27 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş Kauno Zalgiris'e konuk olacakken, Trabzonspor Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları kapsamında 23 maç oynanacak. İşte, 27 Ağustos 2026 maç programı ile bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri...
27 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak. Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ile Ferencvaros-Trabzonspor maçı günün en önemli mücadeleleri olacak. Konferans Ligi'nde ise lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında bilgiler...
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 27 Ağustos 2026 Perşembe bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda bugün toplam 12 maç oynanacak.
Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak.
Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
Rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.
KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı, TSİ 20.00'de başlayacak. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Spot Plus’tan yayınlanacak.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.
FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ferencvaros-Trabzonspor maçı, TSİ 21.30’da başlayacak. Groupama Arena'de oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.
27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Avrupa Ligi
19:00 | Ararat-Armenia - Universitatea Craiova
19:00 | Iberia 1999 - Jagiellonia
20:00 | Viktoria Plzen - Kızılyıldız
20:00 | Kauno Zalgiris - Beşiktaş (S Sport Plus)
20:00 | Lilleström - Egnatia
20:00 | Omonia - St. Truiden
20:00 | Salzburg - Mjällby
21:00 | Aarhus - Benfica
21:00 | CSKA Sofya - OFI
21:00 | Thun - Lech Poznan
21:30 | Ferencvaros - Trabzonspor (ATV)
21:30 | Anderlecht - Kairat Almaty
UEFA Avrupa Konferans Ligi
18:00 | KuPS - Shamrock Rovers
19:00 | Jablonec - Rangers FC
19:00 | Karabağ - Twente
19:00 | Maccabi Tel Aviv - Lugano
19:45 | Monaco - Gornik Zabrze
19:45 | Freiburg - Motherwell
20:00 | Inter Club Escaldes - Drita
20:00 | Hradec Kralove - Panathinaikos
20:00 | Brann - PAOK
20:00 | Pafos FC - Dinamo City
20:00 | Rakow Czestochowa - Hajduk Split
20:00 | FC Copenhagen - Inter Turku
20:00 | Riga FC - Klaksvik
21:00 | Ajax - Sion
21:00 | St. Gallen - FC Nordsjaelland
21:00 | Hapoel Tel Aviv - Atalanta
21:30 | Austria Wien - Braga
21:30 | Brighton & Hove Albion - Tromso
21:30 | Borac - Vikingur Reykjavik
21:45 | Rijeka - FC Midtjylland
22:00 | Partizan - Getafe
22:00 | Hibernian - KAA Gent
22:00 | Larne - Lincoln Red Imps