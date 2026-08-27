27 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları!

27 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak. Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ile Ferencvaros-Trabzonspor maçı günün en önemli mücadeleleri olacak. Konferans Ligi'nde ise lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında bilgiler...