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        Haberler Bilgi 27 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları!

        27 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları!

        27 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt arıyor. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş Kauno Zalgiris'e konuk olacakken, Trabzonspor Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları kapsamında 23 maç oynanacak. İşte, 27 Ağustos 2026 maç programı ile bugünkü mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 08:19 Güncelleme:
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        27 Ağustos 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak. Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ile Ferencvaros-Trabzonspor maçı günün en önemli mücadeleleri olacak. Konferans Ligi'nde ise lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 27 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında bilgiler...

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        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU RÖVANŞ HEYECANI

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 27 Ağustos 2026 Perşembe bugün yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda bugün toplam 12 maç oynanacak.

        Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e konuk olacak.

        Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

        Rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

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        KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı, TSİ 20.00'de başlayacak. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, S Spot Plus’tan yayınlanacak.

        Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.

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        FERENCVAROS-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Ferencvaros-Trabzonspor maçı, TSİ 21.30’da başlayacak. Groupama Arena'de oynanacak karşılaşma, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

        Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

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        27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        UEFA Avrupa Ligi

        19:00 | Ararat-Armenia - Universitatea Craiova

        19:00 | Iberia 1999 - Jagiellonia

        20:00 | Viktoria Plzen - Kızılyıldız

        20:00 | Kauno Zalgiris - Beşiktaş (S Sport Plus)

        20:00 | Lilleström - Egnatia

        20:00 | Omonia - St. Truiden

        20:00 | Salzburg - Mjällby

        21:00 | Aarhus - Benfica

        21:00 | CSKA Sofya - OFI

        21:00 | Thun - Lech Poznan

        21:30 | Ferencvaros - Trabzonspor (ATV)

        21:30 | Anderlecht - Kairat Almaty

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi

        18:00 | KuPS - Shamrock Rovers

        19:00 | Jablonec - Rangers FC

        19:00 | Karabağ - Twente

        19:00 | Maccabi Tel Aviv - Lugano

        19:45 | Monaco - Gornik Zabrze

        19:45 | Freiburg - Motherwell

        20:00 | Inter Club Escaldes - Drita

        20:00 | Hradec Kralove - Panathinaikos

        20:00 | Brann - PAOK

        20:00 | Pafos FC - Dinamo City

        20:00 | Rakow Czestochowa - Hajduk Split

        20:00 | FC Copenhagen - Inter Turku

        20:00 | Riga FC - Klaksvik

        21:00 | Ajax - Sion

        21:00 | St. Gallen - FC Nordsjaelland

        21:00 | Hapoel Tel Aviv - Atalanta

        21:30 | Austria Wien - Braga

        21:30 | Brighton & Hove Albion - Tromso

        21:30 | Borac - Vikingur Reykjavik

        21:45 | Rijeka - FC Midtjylland

        22:00 | Partizan - Getafe

        22:00 | Hibernian - KAA Gent

        22:00 | Larne - Lincoln Red Imps

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