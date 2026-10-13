29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? Bu yıl 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanacak. 28 Ekim'de ise saat 13.00'e kadar normal mesai devam edecek, öğleden itibaren resmi tatil başlayacak.

Özel sektörde çalışma düzeni, iş yerlerinin faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilecek. Resmi tatil günlerinde görev yapan çalışanların ücret ve diğer hakları ise ilgili iş mevzuatı kapsamında belirlenecek.