29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? Bu yıl 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?
Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde uygulanacak resmi tatil düzenlemesi öğrencilerin ve çalışanların gündemine yerleşti. Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği, kamu kurumlarının çalışma saatleri ve özel sektörde mesainin nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Özellikle bayramdan bir gün önce tatil uygulamasının hangi saatten itibaren başlayacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, okullar ve iş yerleri açık mı? 29 Ekim'de kimler tatil yapacak? İşte Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil hazırlıkları hız kazanırken, öğrenciler ve çalışanlar 28 Ekim'e ilişkin uygulamaları merak etmeye başladı. Resmi tatil kapsamında okulların, kamu kurumlarının ve iş yerlerinin hangi günlerde kapalı olacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram dönemini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle 28 Ekim'de eğitim ve mesainin devam edip etmeyeceğini öğrenmek için güncel takvimi inceliyor. Peki, 28 Ekim 2026 yarım gün mü, okullarda ders yapılacak mı? 29 Ekim resmi tatili ne zaman başlayacak, kamu ve özel sektör çalışanları için tatil kaç gün sürecek? İşte Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm detaylar...
29 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2026 tarihinde tam gün resmi tatil uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim, ulusal bayramlar kapsamında yer alıyor.
Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye ara verilecek, resmi tatil hükümlerine tabi iş yerlerinde de tatil düzenlemesi geçerli olacak.
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda okullarda ve kamu kurumlarında günün ilk yarısında normal eğitim ve mesai düzeni devam ederken, öğleden sonra tatil uygulamasına geçilecek.
29 Ekim'in tamamının da resmi tatil olmasıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek.
29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü 29 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.
29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise resmi tatil saat 13.00’te başladığı için okullarda öğleden sonra tatil uygulanacak.
Bu nedenle öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü sabah eğitimlerine devam edecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü ise tatil yapacak.
29 EKİM'DE KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim'de kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanacak. 28 Ekim'de ise saat 13.00'e kadar normal mesai devam edecek, öğleden itibaren resmi tatil başlayacak.
Özel sektörde çalışma düzeni, iş yerlerinin faaliyetlerine ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilecek. Resmi tatil günlerinde görev yapan çalışanların ücret ve diğer hakları ise ilgili iş mevzuatı kapsamında belirlenecek.