29 Ekim Cumhuriyet Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Perşembe İETT, metro, Marmaray ve otobüsler bedava mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde toplu taşıma kullanacak olan kent sakinleri, ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 29 Ekim 2026 Perşembe günü için ücretsiz ulaşım kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmayacak. İstanbul'da Marmaray ve iki raylı sistem hattı, Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Ancak karar, şehirlerdeki bütün otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur seferlerini kapsamıyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Perşembe metro, Marmaray ve otobüsler bedava mı? İşte 29 Ekim 2026 Perşembe toplu taşıma tarifesi...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin beklenen açıklama yapıldı. 22 Ekim 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeye göre belirlenen raylı sistem hatlarında 29 Ekim boyunca ücretsiz ulaşım sağlanacak. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim 2026 metro, vapur, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı? İşte Marmaray, İZBAN, Başkentray ve diğer toplu taşıma araçlarıyla ilgili son durum...
29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz olacak. Uygulama yalnızca kararda belirtilen hatlar için geçerli olacak; diğer toplu taşıma araçlarının ücret durumu ilgili belediyelerin kararlarına bağlı olacak.
29 EKİM’DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz kullanılabilecek hatlar şöyle:
İstanbul: Marmaray
İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Ankara: Başkentray
İzmir: İZBAN
Bu hatlarda 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz ulaşım uygulanacak. Karar, belirtilen hatların dışındaki bütün toplu taşıma araçlarını otomatik olarak ücretsiz hâle getirmiyor.
29 EKİM’DE İSTANBUL’DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz olacak. Ancak İETT otobüsleri, metrobüs, diğer metro hatları, tramvay ve vapurlar Cumhurbaşkanı Kararı’nda ücretsiz ulaşım kapsamına alınmadı. Bu araçlarda ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili işletmelerin ayrıca duyuracağı kararların takip edilmesi gerekiyor.
29 EKİM’DE ANKARA’DA METRO VE OTOBÜSLER BEDAVA MI?
Ankara’da 29 Ekim’de ücretsiz ulaşım kararı Başkentray hattını kapsıyor. Ankara metrosu ve EGO otobüsleri, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yer almıyor. Bu araçların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin ayrıca bir uygulama duyurulursa ilgili kurumların açıklamaları esas alınacak.
29 EKİM’DE İZMİR’DE METRO, VAPUR VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı İzmir metrosu, tramvay, vapur ve belediye otobüslerinin tamamını kapsamıyor. Bu ulaşım araçlarının ücret tarifesi için İzmir’deki ilgili kurumların açıklamalarının kontrol edilmesi gerekiyor.