29 EKİM’DE İSTANBUL’DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz olacak. Ancak İETT otobüsleri, metrobüs, diğer metro hatları, tramvay ve vapurlar Cumhurbaşkanı Kararı’nda ücretsiz ulaşım kapsamına alınmadı. Bu araçlarda ücretsiz ulaşım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili işletmelerin ayrıca duyuracağı kararların takip edilmesi gerekiyor.