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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Marmaray, İZBAN, Metro 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz mi?

        29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Marmaray, İZBAN, Metro 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyor. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile ilgili açıklama geldi. Peki 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? Marmaray, İZBAN, Metro 29 Ekim'de ücretsiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        29 Ekim bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatil olduğundan kamu kurumları, eczaneler, hastaneler kapalı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde Marmaray, metro gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar için alınan karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

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        29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, 29 Ekim günü boyunca yolculara ücretsiz hizmet verecek.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.

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        Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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