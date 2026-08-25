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        Haberler Bilgi 30 Ağustos resmi tatil mi 2026? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

        30 Ağustos resmi tatil mi 2026? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

        30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Geri sayım sürerken ''30 Ağustos resmi tatil mi 2026?'' sorusu tatil planı yapmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 2026 resmi tatiller listesi ile 30 Ağustos tarihinin resmi tatil kapsamında olup olmadığı belli oldu. Peki bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? İşte 30 Ağustos tatil mi sorusunun yanıtı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:29 Güncelleme:
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        Ağustos ayının son günlerine girilirken gözler ‘’30 Ağustos resmi tatil mi 2026?’’ sorusunun yanıtına çevrildi. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümünün kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı için yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Her sene farklı güne denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 2026 yılında haftanın hangi gününe rastladığı merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte, 2026 resmi tatil takvimi ve ayrıntılı bilgiler.

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        30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2026?

        2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı, tam gün resmi tatil kabul edilmektedir.

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        30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        30 Ağustos Zafer Bayramı 2026 yılında Pazar gününe denk geliyor.

        30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?

        30 Ağustos gününün resmi tatil olması sebebiyle hastane, noter, belediye, banka, valilik gibi kamu kurumları da kapalı olmaktadır.

        Özel sektör çalışanları açısından da resmi tatil statüsündedir. Bu tarihte görev yapan özel sektör personeline İş Kanunu hükümleri gereğince resmi tatil mesai ücreti ödenmektedir.

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        29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

        29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.

        Türkiye'de sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde (28 Ekim öğleden sonra) yarım gün resmi tatil uygulanıyor.

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        2026 KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

        30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar (1 Gün)

        28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi: Çarşamba (Yarım Gün - Öğleden sonra başlar)

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe (1 Gün)

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        30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

        Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

        Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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