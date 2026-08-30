30 AĞUSTOS BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma bedava mı, hangi illerde geçerli? Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Resmi tatil nedeniyle şehir içi ulaşımda herhangi bir kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı merak edilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ulaşım uygulamaları araştırılmaya başlandı. Resmi kararlarla birlikte otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma hatlarında geçerli olacak tarifeler belli oldu. İşte tüm detaylar haberimizde...