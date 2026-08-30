30 AĞUSTOS BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma bedava mı, hangi illerde geçerli? Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında toplu taşıma düzenlemeleri geliyor. Resmi tatil kapsamında otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve diğer ulaşım araçlarında ücretsiz kullanım uygulanıp uygulanmayacağı araştırılırken, belirlenen ulaşım kararları da gündeme geldi. Resmi Gazete kararıyla yapılan düzenlemeyle bazı raylı sistem hatlarında geçerli olacak uygulamanın detayları netleşti. Peki, 30 Ağustos Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, İZBAN ve Başkentray'da durum ne? İşte Zafer Bayramı'nda ulaşımda uygulanacak kararlar...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Resmi tatil nedeniyle şehir içi ulaşımda herhangi bir kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı merak edilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ulaşım uygulamaları araştırılmaya başlandı. Resmi kararlarla birlikte otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve diğer toplu taşıma hatlarında geçerli olacak tarifeler belli oldu. İşte tüm detaylar haberimizde...
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belirlenen bazı toplu ulaşım hatlarında vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 30 Ağustos 2026 Pazar günü belirli raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak.
30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMALAR
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu hatlardan yararlanan yolculardan 30 Ağustos 2026 tarihinde ulaşım ücreti alınmayacak:
İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Ankara: Başkentray
İzmir: İZBAN
YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İETT tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular otobüslerden ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamanın kapsamı dışında kalan bazı özel hatlar için ise ücretlendirme devam edecek.
Açıklamada; Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz ulaşım uygulamasının geçerli olmayacağı ifade edildi.