30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: Bugün İstanbul'da hangi yollar kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek kutlama programları nedeniyle bazı ulaşım düzenlemeleri yapılacak. Törenler ve resmi geçişler sırasında güvenlik önlemleri kapsamında belirlenen yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) başta olmak üzere bazı bağlantı yollarında uygulanacak trafik tedbirleri nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekecek. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, hangi saatlerde kapatılacak? İşte yol kapanışları ve alternatif rotalara ilişkin detaylar...
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında kent genelinde bazı trafik düzenlemeleri uygulanacak. Resmi törenler ve kutlama programları nedeniyle belirli güzergahlarda araç geçişlerine kontrollü şekilde izin verilmeyecek. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çevresi ile bağlantılı yollarda yapılacak çalışmalar nedeniyle sürücülerin güncel trafik planlamalarını takip etmesi önem taşıyor. Peki, 30 Ağustos günü İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapanacak, alternatif güzergahlar hangileri olacak? İşte kentte uygulanacak ulaşım tedbirleri...
30 AĞUSTOS YARIN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?
30 Ağustos Pazar günü saat 07.00'den kutlama töreni ve tören geçişinin sona ermesine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Vatan Caddesi'ne bağlanan bazı yan yollar da aynı saatlerde araç geçişine kapalı olacak.
VATAN CADDESİ ÇEVRESİNDEKİ GÜZERGAHLARDA DA YOLLAR KAPANACAK
30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında alınacak trafik önlemleri yalnızca Vatan Caddesi ile sınırlı olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı’na ulaşımı sağlayan bazı ana arter ve bağlantı yollarında da araç geçişleri geçici olarak durdurulacak.
Bu kapsamda D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi’ne girişler ile Edirnekapı tarafından bulvara bağlanan güzergahlarda trafik akışı kontrollü şekilde kapatılacak. Ayrıca 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinin Vatan Caddesi bağlantıları, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden bulvara geçişler de kullanıma kapalı olacak.
30 AĞUSTOS İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Vatan Caddesi ve bağlantılı yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. Trafik akışının bu güzergahlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar şöyle:
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D-100 kara yolu
- O-3 Hal Yolu
30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 30 Ağustos'ta saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılması planlanıyor. Yolların yeniden trafiğe açılma saati ise kutlama töreni ve tören geçişinin tamamlanmasının ardından olacak.