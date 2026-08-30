VATAN CADDESİ ÇEVRESİNDEKİ GÜZERGAHLARDA DA YOLLAR KAPANACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında alınacak trafik önlemleri yalnızca Vatan Caddesi ile sınırlı olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı’na ulaşımı sağlayan bazı ana arter ve bağlantı yollarında da araç geçişleri geçici olarak durdurulacak.

Bu kapsamda D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi’ne girişler ile Edirnekapı tarafından bulvara bağlanan güzergahlarda trafik akışı kontrollü şekilde kapatılacak. Ayrıca 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinin Vatan Caddesi bağlantıları, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden bulvara geçişler de kullanıma kapalı olacak.