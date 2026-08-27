30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN? 30 Ağustos 2026 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, bu özel günün resmi tatil kapsamında olup olmadığını araştırılmaya başladı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos, her yıl ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. Özellikle tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar ise 30 Ağustos'un hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geleceğini öğrenmek istiyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı 2026 yılında hangi gün kutlanacak? Zafer Bayramı resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? İşte 30 Ağustos 2026 tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların gündeminde bu özel günün 2026 takvimindeki tarihi ve resmi tatil durumu yer alıyor. Resmi tatiller takviminde yer alan Zafer Bayramı’nın 2026 yılında hangi güne denk geldiği, özellikle tatil planı yapmak isteyen çalışanlar tarafından araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı 2026 yılında hangi gün olacak? Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte 30 Ağustos tatiline ilişkin merak edilen tüm bilgiler...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun doğrultusunda resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Bu kapsamda 30 Ağustos günü ülke genelinde tam gün tatil uygulanıyor.
BU YIL 30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Pazar gününe rastlaması nedeniyle, hafta içi mesai yapan çalışanlar için pazartesi gününe uzanan ilave bir tatil söz konusu olmayacak.
Resmi tatil uygulaması yalnızca 30 Ağustos Pazar günü geçerli olacak.
30 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında rutin mesai yapılmıyor. Buna karşılık sağlık, güvenlik, ulaşım ve sürekli hizmet verilmesi gereken diğer alanlarda çalışmalar nöbet veya vardiya düzeniyle sürdürülebiliyor.
2026’da 30 Ağustos’un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle kamu kurumlarının çoğunda mevcut hafta sonu çalışma düzeni uygulanacak.
29 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM GÜN TATİL Mİ?
29 Ağustos’un yarım gün tatil olup olmadığı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak Zafer Bayramı öncesindeki bu tarih için özel bir yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. 29 Ağustos Cumartesi günü, iş yerlerinin çalışma düzenine göre devam edecek.