30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN? 30 Ağustos 2026 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı, kapalı mı?

29 AĞUSTOS CUMARTESİ YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ağustos’un yarım gün tatil olup olmadığı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak Zafer Bayramı öncesindeki bu tarih için özel bir yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. 29 Ağustos Cumartesi günü, iş yerlerinin çalışma düzenine göre devam edecek.