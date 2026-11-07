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        Haberler Bilgi 6 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Ömür Usta reytinglerde kaçıncı oldu?

        6 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Ömür Usta reytinglerde kaçıncı oldu?

        6 Kasım 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve NOW'da Ömür Usta izleyici karşısına çıkarken TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı yaşandı. Özellikle bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara dönen Kızılcık Şerbeti'nin reyting performansı merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Ömür Usta kaçıncı oldu? İşte 6 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 07:43 Güncelleme:
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        6 Kasım 2026 reyting sonuçları, cuma akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve NOW'da Ömür Usta dizileri yayınlandı. TV8'de MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelirken diğer kanallarda filmler sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? Hangi dizi zirveye yerleşti, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ilk 10'a hangi yapımlar girdi? İşte 6 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları ve Total, AB ve ABC1 sıralaması…

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        6 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        6 Kasım 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki en çok izlenen yapımlar, saat 11.00’den sonra açıklanacak.

        Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Ömür Usta ve MasterChef Türkiye'nin reyting sıralamasındaki yerleri netleşecek.

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        6 KASIM 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Total kategorisinde cuma akşamının en çok izlenen yapımları henüz belli olmadı.

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        6 KASIM 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

        AB kategorisinde 6 Kasım Cuma gününe ait sıralama henüz açıklanmadı.

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        6 KASIM 2026 ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        ABC1 kategorisinde de 6 Kasım'a ait ilk 10 listesi bekleniyor.

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